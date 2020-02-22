山區路況不熟閃車摔落橋墩 自由車友吹一夜寒風終獲救

一名來自桃園的張姓自由車友，20日至騎至尖石鄉宇老自我訓練，晚間9點多返程時由於路況不熟，又因閃車而不幸摔落約20公尺深的橋墩河床，由於受傷嚴重無法，且手機在摔落過程中掛在樹上，張男無法用手機求援，隔天手機才被風吹落得以求救，警方最後在竹61線1.5K二號橫橋下找到張男，並將他送往醫院救治，目前傷勢穩定。

橫山警分局表示，張男當天晚間返程，由於路況不熟，誤騎入部落便道，後來轉往竹61線騎至1.5公里處時，為了閃避車輛不慎摔落橋墩河床，因傷重無法動彈，再加上摔落時車子連同手機掛在樹上，張男無法取得手機，未能即時撥打電話求援，只能獨自1人在冰冷的河床上度過一晚。

一直到隔天下午1點多，懸掛在坡崁樹上的自由車因風吹掉落，張男才順利打電話給其母親求救，但張男因路況不熟，誤以為事故地點在青蛙石，張母到附近後找不到兒子，連忙打電話向警方求救。

梅花派出所所所長陳慧璿接獲報案後，立即與警員陳基甸趕往報案現場，根據張母轉述，張男指出事故地點前有一座教會，他就躺在附近的一座橋下，幸好警員陳基甸是在地泰雅原民，對當地相當了解，研判張男應在竹61線1.5公里二號橫橋下，驅車前往搜尋，果然發現張男躺在橋下，立刻通知尖石消防分隊將張男緊急送竹榮醫院，目前傷勢穩定。