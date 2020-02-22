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蘆洲縱火活活燒死按摩女郎 嫌犯逃亡數日落網

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蘆洲縱火活活燒死按摩女郎 嫌犯逃亡數日落網

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
蘇嫌（左）提著2桶汽油衝進養生館，將汽油潑到養生館郭姓男員工身上。記者林昭彰／翻攝
蘇嫌（左）提著2桶汽油衝進養生館，將汽油潑到養生館郭姓男員工身上。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲區本月17日發生感情糾紛縱火活活燒死年輕按摩女郎命案，經警方專案小組連日追查，昨晚已在桃園逮捕到50歲凶嫌蘇新漢，將依殺人罪嫌移送法辦。

這起駭人聽聞的殺人案，起因於養生館常客蘇嫌，疑似因感情糾紛並且懷疑年僅22歲的越南籍黃姓按摩女郎偷他皮夾內1萬5千元，兩人互告偷竊、傷害、妨害自由，蘇嫌17日凌晨3時許提著汽油到蘆洲區中華街的養生館報復，涉嫌縱火燒死黃女。

蘆洲警分局與新北市刑大立即成立專案小組，但嫌犯非常狡猾，犯案後隨即開始逃逸，不斷轉換交通工具，一下搭乘計程車、一下跑步、甚至進入鬧區商圈大樓、又搭乘火車等交通工具輾轉逃逸，過程又不斷換裝，一路輾轉逃至桃園。

專案小組鍥而不捨連日追緝，並在桃園市警察局中壢分局興國派出所協助調查後，終於在昨天下午5時許時鎖定嫌犯躲藏於中壢區民宅內，員警立即將犯嫌拘捕到案，全案依殺人、縱火罪移送偵辦。

蘇嫌攜帶汽油至養生館縱火。記者林昭彰／攝影
蘇嫌攜帶汽油至養生館縱火。記者林昭彰／攝影
被活活燒死的越南籍黃姓按摩女郎年僅22歲。記者林昭彰／翻攝
被活活燒死的越南籍黃姓按摩女郎年僅22歲。記者林昭彰／翻攝

殺人 縱火

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