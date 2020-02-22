宮主假美鈔藏神轎 兒偷賣洩底

桃園市某宮廟謝姓男宮主涉嫌販賣假美鈔給外籍移工，流出三萬美金假鈔，刑事局從廟內的神轎搜出總額十二萬元的百元假美鈔，拘提謝及可疑上手高姓男子，研判偽鈔來源是去年底查獲廖姓男子為首集團；檢方聲押謝獲准，令高限制住居。

廖姓男子曾開印刷廠，涉嫌印製假美鈔，刑事局去年十一月查獲廖等五人，起出總額一○九二萬元的百元假美鈔，換算台幣逾三億元。刑事局鑑驗在宮廟查扣的偽美鈔，品質精緻可騙過小型驗鈔機，特徵與廖的假鈔雷同。

警方調查，謝姓男子（六十八歲）在桃園蘆竹區主持宮廟，涉嫌透過住台中市的無業高姓男子（六十一歲）取得百元假美鈔後，將每張面額換算台幣約三千元的假鈔，以台幣四百元賣出，下游再以台幣二五○○元價格，供不知情的外籍移工兌換，目前掌握流出換算台幣約一○○萬元的三萬美金假鈔。

去年九月，謝的兒子偷走父親一千元假美鈔，交由陳姓友人至蘆竹某外商銀行兌換，還通過櫃台檢查，因銀行後續驗鈔識破未得逞。轄區警方接獲銀行通報，刑事局國際科偵一隊介入偵辦。

警方通知陳說明，查出假鈔來自謝姓宮主，去年底搜索宮廟拘提謝，並從宮廟內的神轎起獲一二○○張百元假美鈔；根據相關證據，鎖定高是上手，監控發現他平日遊手好閒，參與宮廟活動認識謝，本月十七日至其住處逮人。