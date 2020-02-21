國光客運迴車 輾過疑酒醉倒臥道路男子的頭當場死亡

林姓男子今晚9點多駕駛國光客運，在基隆港西岸旅客服務中心旁道路，輾過一名疑醉倒車道的男子，造成對方當場死亡。警方獲報到場處理，林姓司機酒測值為零，員警已封鎖現場採證，並將檢視客運行車紀錄器等事證，釐清事故責任。

警方調查，國光客運林姓司機（57歲）今晚駕駛客運，在火車站北站、基隆港西岸旅客服務中心間路口迴轉時肇事。林稱，對方倒臥在路上，他未察覺才會輾壓過去。

基隆市「119」接獲報案前往救護時，發現被撞男子倒在車門處下方，車部被客運前輪壓過，明顯死亡，交由警方處理。

有民眾說，車禍發生前有看到被撞男子疑似酒醉，在馬路大叫，多輛車輛都小心閃避，但林男駕駛國光客運可能沒看到，才會發生意外。