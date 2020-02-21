獨居女不慎跌倒在家中昏迷 土城警及時破門拯救

新北市土城區一名游姓女子（63歲），日前中午12時，要去探望獨居的妹妹，游女抵達妹妹家門時，按門鈴卻遲遲不見妹妹應門，只好報警請求協助。警方獲報到場，持續拍打家門並呼叫仍不見回應，擔心妹妹的安危決定請員警破門入內查看，發現妹妹倒臥在床邊，雖然意識模糊，但仍有呼吸，緊急將她送醫，經救治後狀況穩定所幸沒有大礙。

據了解，游女與妹妹（53歲）平時分居，但妹妹日前因右腿骨折生活起居皆須依靠輪椅，因此游女每天會來探望她。直到1月17日中午12時，游女按慣例來探望妹妹，豈料這次按門鈴卻遲遲等不到妹妹應門，她在門外等待也漸漸著急起來，於是決定報警請求協助。

土城警分局廣福派出所獲報後，由員警陳佩鋒、陳汶暄與里長一同前往，持續拍打房門並呼叫，仍未見游女妹妹應門，游女擔心她的安危，決定請員警破門入內察看。進門後發現妹妹倒臥在床邊，雖然意識模糊，但仍有呼吸，警方隨即將她送醫救治。