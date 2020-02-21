婦人鑰匙掉進臭水溝 員警拿衣架忍惡臭打撈

新北市新莊區日前一名林姓婦人，在超市買完菜正準備騎車回家時，不慎讓機車鑰匙掉落進水溝之中，但卻因為水溝蓋實在太重打不開，不得已只好走到一旁派出所求救，員警為了讓婦人早點回家煮飯，拿出衣架不斷掏黑臭的水溝，順利將鑰匙打撈上來。

事發當時，林姓婦人正從化成路上的連鎖超市買了大袋蔬菜準備返家煮飯，左手提了沈重的高麗菜、番茄，右手準備拿出鑰匙發動機車，此時卻因購物袋太重，右手立刻上前扶了一把，手中的鑰匙就不慎滑落，不偏不倚掉入水溝蓋縫隙之中。

婦人看見鑰匙掉了進去，先是愣了一下，隨即打算搬動水溝蓋將鑰匙撈出，但水溝蓋實在太重，不得已只好走向一旁頭前派出所求救，當時一名警員呂俊彥隨著婦人到水溝處查看，發現水溝深半公尺，底部又有污泥，才又折返派出所拿衣架準備打撈。