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第24例體內驗出早期新冠肺炎病毒 恐感染已久

婦人鑰匙掉進臭水溝 員警拿衣架忍惡臭打撈

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
婦人打不開水溝蓋，急忙向一旁派出所求救。記者巫鴻瑋／翻攝
婦人打不開水溝蓋，急忙向一旁派出所求救。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市新莊區日前一名林姓婦人，在超市買完菜正準備騎車回家時，不慎讓機車鑰匙掉落進水溝之中，但卻因為水溝蓋實在太重打不開，不得已只好走到一旁派出所求救，員警為了讓婦人早點回家煮飯，拿出衣架不斷掏黑臭的水溝，順利將鑰匙打撈上來。

事發當時，林姓婦人正從化成路上的連鎖超市買了大袋蔬菜準備返家煮飯，左手提了沈重的高麗菜、番茄，右手準備拿出鑰匙發動機車，此時卻因購物袋太重，右手立刻上前扶了一把，手中的鑰匙就不慎滑落，不偏不倚掉入水溝蓋縫隙之中。

婦人看見鑰匙掉了進去，先是愣了一下，隨即打算搬動水溝蓋將鑰匙撈出，但水溝蓋實在太重，不得已只好走向一旁頭前派出所求救，當時一名警員呂俊彥隨著婦人到水溝處查看，發現水溝深半公尺，底部又有污泥，才又折返派出所拿衣架準備打撈。

呂姓員警忍著惡臭趴在水溝邊，不斷淘水溝底部的污泥，所幸不到15分鐘就發現鑰匙，順利以彎成鉤狀的衣架撈起，讓婦人高興地不斷鞠躬向員警道謝，順利讓她能騎車返家。

員警拿衣架蹲在水溝邊仔細尋找鑰匙下落。記者巫鴻瑋／翻攝
員警拿衣架蹲在水溝邊仔細尋找鑰匙下落。記者巫鴻瑋／翻攝
婦人請員警替她查看水溝底部污泥。記者巫鴻瑋／翻攝
婦人請員警替她查看水溝底部污泥。記者巫鴻瑋／翻攝

高麗菜

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