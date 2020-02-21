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第24例體內驗出早期新冠肺炎病毒 恐感染已久

消防署長視察防疫 對雲林有6座移動隔離艙感驚訝

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣擁有全國最多移動式隔離艙，消防署長陳文龍今天前往了解隔離艙操作情形。記者蔡維斌／攝影
雲林縣擁有全國最多移動式隔離艙，消防署長陳文龍今天前往了解隔離艙操作情形。記者蔡維斌／攝影

日本鑽石公主號郵輪的台胞即將返台，內政部消防署長陳文龍今天下午抵雲林縣消防局巡訪第一線防疫工作，除感謝第一線弟兄的辛勞，強調接送鑽石公主號旅客返台已做好萬全準備，對於雲林縣擁有全國最多六座活動式隔離艙，也表驚訝和讚許。

雲林縣消防局長林文山也率一級主管，與消防署長對防疫工作交換意見，並前往設有隔離艙的斗六市六合消防小隊，實地觀摩移動式隔離艙的演練過程，並為第一線防疫工作人員加油打氣。

陳文龍表示，消防人員為防疫第一線重要人員，在聽取雲林消防局說明各種防疫整備工作與執行概況後，感到十分滿意，尤其消防局與衛生局、各醫療院所間配合的整個急救SOP都十分落實。

消防局長林文山指出，目前雲林消防局受理疑似個案就診，將啟動六個防疫專責分、小隊包括六合小隊、斗南、虎尾、二崙、北港、北五等分隊協助後送，並得視患者是否有嚴重，啟動移動式隔離艙，以達有效防疫與執勤人員安全。

林文山指出，目前雲林建置六座移動式隔離艙，為全國最多，消防局已經過演練，人員和裝備都已備，只要有需要馬上可派上用場。移動式隔離艙可確保患者後送的過程中，與工作人員阻隔且也不會感到難受，也可避免途中傳染，是相當安全與先進的疫病後送裝備。

消防署長陳文龍對雲林防疫整裝如此完備感到驚訝，他表示，有了隔離艙對第一線工作人員也有保障，目前第一線防疫物資，包括口罩和隔離衣全由中央統籌分配，期待大家用正確、妥適的態度來應變疫情，確保防疫人員和民眾的安全。

雲林縣擁有全國最多移動式隔離艙，消防署長陳文龍今天前往了解隔離艙操作情形。記者蔡維斌／攝影
雲林縣擁有全國最多移動式隔離艙，消防署長陳文龍今天前往了解隔離艙操作情形。記者蔡維斌／攝影
雲林縣擁有全國最多移動式隔離艙，消防署長陳文龍今天前往了解隔離艙操作情形。記者蔡維斌／攝影
雲林縣擁有全國最多移動式隔離艙，消防署長陳文龍今天前往了解隔離艙操作情形。記者蔡維斌／攝影
雲林縣擁有全國最多移動式隔離艙，消防署長陳文龍今天前往了解隔離艙操作情形。記者蔡維斌／攝影
雲林縣擁有全國最多移動式隔離艙，消防署長陳文龍今天前往了解隔離艙操作情形。記者蔡維斌／攝影

鑽石公主號 新冠肺炎 北港 斗六

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