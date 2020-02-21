國中小2月25日開學 台南警方超前規畫「護童專案」
為因應國、中小將於2月25日開學，台南市警二分局今天拜訪轄內7所學校，共同研議「護童專案」勤務執行。現地會勘，瞭解上、下學及量體溫動線，同時預判校園及周邊道路可能狀況交換意見，超前布署及現勘，希望開學後，能夠將學童安全維護做到滴水不漏。
警二分局分局長王森瑒表示，因新型冠狀病毒疫情，導致延後開學，小朋友也許很開心多放兩周的假期，但是學校跟家長則得更加戰戰兢兢，尤其，開學後的各項防疫措施，也是學校及家長非常注重的首要目標。
因此，為了保護每位學童的健康，各級學校特別制定管制及量體溫措施，相關動線可能會對周邊交通造成影響。警方特別深入校園與校方人員進行現地會勘，瞭解上、下學及量體溫動線，以利期前布署，同時預判校園及周邊道路可能狀況交換意見。
王森瑒說，維護學童的安全是我們非常重視的工作，希望結合學校志工、導護媽媽及老師等共同努力，相信能夠讓各位學童安心，家長放心。
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