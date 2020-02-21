七旬婦腳踏車「落鏈」 暖警化身「黑手」解圍

屏東縣崁頂分駐所警員高聖峰、羅昱廷昨天巡邏行經崁頂鄉187縣道，發現前方有輛腳踏車停在道路旁，車旁一名老婦人手足無措且滿手油漬，兩人下車上前關心，發現是腳踏車鏈條脫落鉸鏈，員警接手修妥後幫忙上油，並帶老婦人到附近鄉公所洗手； 員警見到老婦人騎的腳踏車老舊，離去時好意勸老婦人何不換輛新車，不然會修不勝修，老婦人離去時回了一句：「能換的話，早就換了！」。

71歲的羅姓婦人由崁頂鄉園寮村訪友後騎乘腳踏車要返回潮州鎮住家，但騎至中正路與後壁路口時，發現腳踏車突然「落鏈」，老婦人獨自蹲在大馬路旁修理，警方見狀將老婦人的腳踏車牽到崁頂鄉公所停放，警員高聖峰將卡死的腳踏車鉸鏈慢慢鬆解，再將鍊條慢慢裝回齒輪上再上油，並帶她進鄉公所清洗雙手。

老婦人說，伴她多年的腳踏車最近鏈條常脫落，這次卡的實在太緊，且雙手又無力，一直修不好，若不是員警及時協助，真不知道要怎麼回家。