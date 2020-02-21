保障學童乘車安全 新北市暖警再出擊
因應疫情影響，各級學校延後至2月25日開學，新北警方為維護學幼童乘車安全，將於開學第一周自2月25日至27日連續3日同步擴大執行學幼童車稽查勤務，針對全市299所學校及課後安親班之熱門接送時段、地點，對於違法改裝的學幼童交通車輛加強稽查取締，防止不合格車輛載送。
新北市交大指出，警方每月結合新北市教育局及台北區監理所、基隆監理站等單位聯合稽查學童接送車輛，不定時至校園周邊實施檢查，統計108年監教警聯合共同實施186場，共攔檢618輛，取締54輛次違規。
為強化稽查效能，新北警方自去年9月起開始連續半年實施強化稽查專案，重點在檢查車輛是否擅自變更座椅、超載、無照駕駛等行為，以保障學幼童的乘車安全，經統計108年9至12月共稽查2710輛次，依道路交通管理處罰條例部分，共舉發190件，分別為超載30件、無照駕駛13件、闖紅燈5件、其他違規142件。
另依兒童及少年福利與權益保障法、學生交通車管理辦法等行政法規，查緝超載、改裝川字座椅、滅火器失效、未向教育局核備等車輛函報98輛，由監理單位及教育局接續查處業主罰責。累計罰鍰總金額6萬3000元，補習班交通車部分，目前則累計裁罰13萬8000元，警方後續仍將持續擴大清查並裁罰。
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