八德外役監工地暗夜冒無名火 排除人員縱火
法務部矯正署八德外役監獄新建統包工程波折多，去年底傳出施工廠商啟赫營造跳票，後由一同承攬的包商接續施作，未料新建工地昨天深夜突然竄出大火，大溪鳳山寺廣澤宮主、星光二班冠軍出身的賴銘偉恰好經過報案，還在臉書開直播，消防人員緊急到場灌救，無人傷亡，消防局今重返現場火調，初步排除人員縱火，火警原因仍在分析調查。
桃園市八德區懷德街一處工地昨晚發生火警，消防局10點25分獲報，立刻派出第一大隊八德分隊到場灌救，現場為興建中地上3層、地下1層的RC結構建築物，在3樓處冒火，幸現場無危險物品，也無人員受傷受困，主要燃燒建築工地板模、雜物，消防人員在到場後15分鐘就控制火勢，還出動雲梯車監控射水，深夜11點01分撲滅。
工地深夜突然冒出大火，星光二班出身的藝人賴銘偉昨晚返家，發現工地冒出火光，還聽見燃燒的聲音，他立刻打110報警，在等候警方與消防隊到達前，他也在臉書開直播大火燃燒的過程，並在線上向網友回報「裡面應該是沒人」，協助確認現場狀況。
八德警分局昨天深夜協助交通疏導，偵查隊也派出鑑識人員配合消防局火場鑑識人員調查火警原因；消防局火調人員今天重返現場調查，確認工地事發當時一樓有保全看管，可排除人員縱火可能性，至於起火原因仍在調查當中。
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