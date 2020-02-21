昧著良心發災難財！網路行銷N95 只是一般防塵口罩

魏姓男子等人在網路上販賣一般性防塵口罩，但涉嫌宣稱是N95醫療級口罩。海巡署偵防分署基隆查緝隊接獲報案後，今天凌晨趁買賣雙方在新北市汐止交易時，出面逮人並查扣5大袋、共1萬多個口罩，偵詢後依詐欺罪嫌將魏等6人移送檢方偵辦。

基隆查緝隊日前接獲情資，北部地區有不肖人士趁新冠肺炎疫情爆發，民眾搶購口罩的機會，用45元買進的一般防塵口罩，卻在網路上誆稱是N95醫療級口罩，以1片80元販售，從中謀取暴利。