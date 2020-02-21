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昧著良心發災難財！網路行銷N95 只是一般防塵口罩

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
魏男等人在網路販賣一般性防塵口罩，涉嫌宣稱是N95醫療級口罩，被依詐欺罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
魏男等人在網路販賣一般性防塵口罩，涉嫌宣稱是N95醫療級口罩，被依詐欺罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

魏姓男子等人在網路上販賣一般性防塵口罩，但涉嫌宣稱是N95醫療級口罩。海巡署偵防分署基隆查緝隊接獲報案後，今天凌晨趁買賣雙方在新北市汐止交易時，出面逮人並查扣5大袋、共1萬多個口罩，偵詢後依詐欺罪嫌將魏等6人移送檢方偵辦。

基隆查緝隊日前接獲情資，北部地區有不肖人士趁新冠肺炎疫情爆發，民眾搶購口罩的機會，用45元買進的一般防塵口罩，卻在網路上誆稱是N95醫療級口罩，以1片80元販售，從中謀取暴利。

專案小組會同新北、台中警方報請士林地檢署指揮偵辦，多日追查得知魏男等人今天凌晨3點，將送貨到汐止火車站附近交易，派員前往埋伏，趁雙方交易時出面查緝，逮捕魏等5男1女，查扣1萬多個口罩。

魏男等人在網路販賣一般性防塵口罩，涉嫌宣稱是N95醫療級口罩，被依詐欺罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
魏男等人在網路販賣一般性防塵口罩，涉嫌宣稱是N95醫療級口罩，被依詐欺罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

口罩 詐欺 新冠肺炎

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