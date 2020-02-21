民眾買不到口罩竟爆粗口 八德警加強維持秩序

實名制販售口罩上路迄今，由於口罩販售數量有限，部分民眾因買不到口罩與藥局人員衝突的大小狀況不斷，桃園市八德一間健保特約藥局昨傍晚就有民眾因買口罩撲空，大鬧藥局甚至爆粗口，高明派出所獲悉後加強轄內健保特約藥局巡邏，警方指出，該藥局不追究，因此並未提告，呼籲各藥局若發生糾紛可直接報110請求協助。

由於口罩實名制昨天起增量販售，加重藥局人力負擔，市長鄭文燦今天也在防疫會議上指示，市府將召開相關會議協調守望相助隊等民間力量協助維持秩序、發放號碼牌或叫號等，相信對於單一藥師的健保藥局將會很有幫助。

八德區永豐路上一間健保特約藥局因販售口罩發生糾紛，昨天傍晚有一名民眾向藥師表示要購買整盒醫療用口罩，由於該間藥局早上7點半就開賣且售罄，對方一聽到口罩沒了，不僅大聲咆哮，還爆粗口罵藥局人員，甚至恐嚇人身安全，警方獲悉後加強轄區內健保特約藥局巡邏，以維護口罩供應領用安全及秩序。

八德警方指出，除了協請業者於藥局門口張貼公告當日口罩是否販售完畢資訊，讓購買口罩者一目了然，避免民眾前來購買時造成誤解糾紛，巡邏同仁也加強轄內口罩供應健保特約藥局巡邏，並向民眾宣導遵守領用排隊秩序，若有狀況警方會立即處置。