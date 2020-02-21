男童上銬警用鑰匙打不開 消防隊員切斷手銬還他自由

基隆市警方昨因無法打開涉嫌吸毒男子的手銬，找消防人員切割才脫困，今天又有名男童拿爸爸收藏的手銬，銬住自己的左腳無法打開。媽媽帶他到派出所求助，員警試了多把鑰匙都不管用，最後也是到消防分隊，用切割器鋸斷手銬才還男童自由。

基隆市警三分局逮捕蘇姓男子涉嫌吸毒，昨天帶出市警局拘留室要按捺指紋時，發現銬住左手的手銬打不開，請求消防人員協助，用切割器慢慢切斷手銬，才順利將人移送地檢署偵辦。

今早有名女子帶兒子到派出所求助，原來男童把玩爸爸收藏的手銬，銬住左腳後，沒有鑰匙可以打開。

媽媽不知如何是好，帶兒子到派出所請警方幫忙。員警試了好幾把鑰匙，但都無法打開銬住男童的手銬，只好陪母子到鄰近的消防分隊尋求協助。

男童看見消防人員拿出切割器，內心相當緊張害怕。隊員安撫男童情緒，接著用棉布墊在腳踝與手銬間，媽媽則是從後方抱住男童，讓他的頭往上仰，不要觀看切割時迸出的火花，花不到10分鐘就把手銬切開，讓男童露出笑容。