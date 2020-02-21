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千萬法拉利停酒店門口被砸 車主低調不報案速離場
台中市黃男今晨駕駛市價約1600萬元白色法拉利到海派酒店消費，愛車莫名遭3名男子持棍棒砸毀擋風玻璃、右後照鏡，警方火速到場。離奇的是，黃男對於車輛被砸視若無睹，反請友人到場代駕送他返家，對於車損一事不願追究。警方已掌握3名涉嫌砸車男子，積極聯繫黃男到所報案製作筆錄，以釐清這起砸車糾紛。
台中市知名的海派酒店，一輛白色法拉利跑車停在店外騎樓，今晨1點11分莫名遭3名持棍棒男子砸車，造成法拉利擋風玻璃、右後照鏡破損，3人砸完後迅速坐上賓士轎車離開，前後過程不到30秒，行徑囂張。
據悉，該輛法拉利是被害黃姓車主(32歲)所有，並非租賃車，但黃男得知愛車被砸卻相當淡定，看到警方到場欲積極了解案情，黃男僅低調表示「不願追究、不報警」，隨後請友人代駕載送他返家，令警方覺得疑點重重。
台中市警局第六分局市政所指出，今晨現場有派駐2名員警執行守望勤務，員警聽到聲響馳抵，涉嫌砸車男子已駕車逃逸，警方調閱相關監視器，已掌握特定對象，也積極聯繫被害黃姓車主到案製作筆錄，以利後續偵辦。
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