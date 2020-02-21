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機車騎士逆向撞拖板車 命大不死但涉酒駕
葉姓男子10天在高雄市騎機車逆向行駛，進入快車道與聯結車擦撞後，速度未減，衝向聯結右邊，卻與遭迎面而來的拖板車擦撞，猛撞力道不輕，他手、腳骨折，送醫後撿回一命，肇事影片曝光，讓不少人留言說他「命大」。不過，警方對他酒測，卻發現他涉嫌酒駕，依公共危險罪嫌移送法辦。
據了解，2月11日下午5點20分，葉姓男子（39歲）騎機車經過高雄市小港區台機路，因逆向進入快車道，先與潘姓男子駕駛的聯結車碰撞，他撞車後機車閃至聯結車的右方，不巧聯結車右方正好有輛拖板車路過，他撞到拖板車左車身才人車倒地，手腳骨折。
路人向119求救，救護車送他到小港醫院後，警方對他酒測，發現酒測值超標，才依公共危險罪嫌查辦。
事隔多日，他涉嫌酒後肇事的影片被貼上臉書，不少人看見他猛擊撞擊沒送命，還直呼「命真的很大」、「上輩子應該扶了好幾百個老婆婆過馬路」。
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