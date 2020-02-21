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「阿公不見了！」看護急報案 竟是泡茶太開心忘了回家
「怎麼辦！我家阿公不見了！」高市旗山警分局員警接獲一通報案電話，話筒傳來疑似外籍女子口操不甚流利的中文描述家人走丟，警方靠經驗臆測可能是外籍雇傭替雇主報案，急忙前往里長服務處查詢吻合對象，果真找到林姓住家一名女看護工急找失蹤阿公，所幸這位阿公只是去朋友家泡茶閒聊太久，根本沒有失蹤。
旗山分局指出，旗尾派出所員警19日接獲外籍女子打來的報案電話，對方中文相當難理解，隱約聽到「阿公不見了」這幾個關鍵字，因無法獲得更一步訊息，員警前往東平里長石正忠家中查詢是否有條件符合的里民；警方依循地址找到林姓住家，外籍看護著急找尋林姓老翁。
警方會同里長石正忠前往林姓老翁平常常走動的地點尋人，順利在其中一個友人家中發現林姓老翁，林安然無恙，當天只是泡茶太久延遲回家時間。
警方查詢得知，林姓老翁習慣一早騎腳踏車外出運動，最晚會在8點半之前返家，當天林阿公一直沒回家，女看護情急下打電話報案，所幸老翁沒有真的走失。
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