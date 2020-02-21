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十萬火急！警開道助孕婦到院順利產子
台東一名陳姓婦人前天駕車載著即將臨盆的女兒到卑南分駐所，尋求警方協助，警員得知後貼心鳴警笛一路開道，讓孕婦及時到院分娩，產下健康寶寶。
「警察先生不好意思，我女兒快生了，可不可以幫幫我送她去醫院？」陳婦一到分駐所值班台開口求助，員警見孕婦痛苦萬分且情況急迫，便立即開巡邏車鳴笛前導開路前往醫院。
原本預計20分鐘的路程，最後僅花費10分鐘就到達基督教醫院，孕婦也順利產下健康寶寶，事後陳太太亦致電向員警表示萬分感謝，歡喜迎接新生命到來。
警方表示，陳婦因女兒臨盆在即，開車從池上沿台9線趕往市區基督教醫院，但一路上天候不佳、視線不良，情況危急，擔心到不了醫院女兒就在車上生產，於是路經卑南分駐所時，求助警方。
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