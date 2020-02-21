十萬火急！警開道助孕婦到院順利產子

台東一名陳姓婦人前天駕車載著即將臨盆的女兒到卑南分駐所，尋求警方協助，警員得知後貼心鳴警笛一路開道，讓孕婦及時到院分娩，產下健康寶寶。

「警察先生不好意思，我女兒快生了，可不可以幫幫我送她去醫院？」陳婦一到分駐所值班台開口求助，員警見孕婦痛苦萬分且情況急迫，便立即開巡邏車鳴笛前導開路前往醫院。

原本預計20分鐘的路程，最後僅花費10分鐘就到達基督教醫院，孕婦也順利產下健康寶寶，事後陳太太亦致電向員警表示萬分感謝，歡喜迎接新生命到來。