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男子亂丟廢棄物被拍到罰款 打壞監視器洩憤罪加一條
闕姓男子亂丟廢棄物經多次勸導無效，被基隆市環保局開單告發，疑心中有怨，涉嫌用長杆破壞環保局設在崁仔頂監控亂丟保麗龍監視器鏡頭。警方接獲報案後查出闕涉案，今早將他帶回偵詢，依毀損罪嫌追究刑責。
環保局人員昨晚10點多到警一分局忠二路派出所報案，指環保局設在愛一路「崁仔頂廢棄保麗龍集中區」，用來監控民眾亂丟保麗龍的監視器鏡頭遭人破壞。
警一分局忠二路派出所調閱鄰近監視器畫面交叉分析，鎖定闕男在1月29日晚間用竹竿敲壞監視器，並在今早查緝到案。
警方查出，闕男先前曾多次亂丟廢棄物，被環保局設置的監視器鏡頭拍下，並被開單告發一次，因此對鏡頭心生不滿，俟機破壞。警方偵詢後，全案將依毁損罪嫌函送基隆地檢署偵辦。
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