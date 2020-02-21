男子亂丟廢棄物被拍到罰款 打壞監視器洩憤罪加一條

闕姓男子亂丟廢棄物經多次勸導無效，被基隆市環保局開單告發，疑心中有怨，涉嫌用長杆破壞環保局設在崁仔頂監控亂丟保麗龍監視器鏡頭。警方接獲報案後查出闕涉案，今早將他帶回偵詢，依毀損罪嫌追究刑責。

環保局人員昨晚10點多到警一分局忠二路派出所報案，指環保局設在愛一路「崁仔頂廢棄保麗龍集中區」，用來監控民眾亂丟保麗龍的監視器鏡頭遭人破壞。

警一分局忠二路派出所調閱鄰近監視器畫面交叉分析，鎖定闕男在1月29日晚間用竹竿敲壞監視器，並在今早查緝到案。