快訊

北海道新增3例新冠肺炎確診 2人為未成年

劉真教室群組傳喜訊 傳劉媽透露她平安甦醒中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子亂丟廢棄物被拍到罰款 打壞監視器洩憤罪加一條

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
闕男亂丟廢棄物被基隆市環保局開單告發，涉嫌長杆破壞環保局設在崁仔頂監控亂丟保麗龍監視器鏡頭，警方依毀損罪嫌追究刑責。記者邱瑞杰／翻攝
闕男亂丟廢棄物被基隆市環保局開單告發，涉嫌長杆破壞環保局設在崁仔頂監控亂丟保麗龍監視器鏡頭，警方依毀損罪嫌追究刑責。記者邱瑞杰／翻攝

闕姓男子亂丟廢棄物經多次勸導無效，被基隆市環保局開單告發，疑心中有怨，涉嫌用長杆破壞環保局設在崁仔頂監控亂丟保麗龍監視器鏡頭。警方接獲報案後查出闕涉案，今早將他帶回偵詢，依毀損罪嫌追究刑責。

環保局人員昨晚10點多到警一分局忠二路派出所報案，指環保局設在愛一路「崁仔頂廢棄保麗龍集中區」，用來監控民眾亂丟保麗龍的監視器鏡頭遭人破壞。

警一分局忠二路派出所調閱鄰近監視器畫面交叉分析，鎖定闕男在1月29日晚間用竹竿敲壞監視器，並在今早查緝到案。

警方查出，闕男先前曾多次亂丟廢棄物，被環保局設置的監視器鏡頭拍下，並被開單告發一次，因此對鏡頭心生不滿，俟機破壞。警方偵詢後，全案將依毁損罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

闕男亂丟廢棄物被基隆市環保局開單告發，涉嫌長杆破壞環保局設在崁仔頂監控亂丟保麗龍監視器鏡頭，警方依毀損罪嫌追究刑責。記者邱瑞杰／翻攝
闕男亂丟廢棄物被基隆市環保局開單告發，涉嫌長杆破壞環保局設在崁仔頂監控亂丟保麗龍監視器鏡頭，警方依毀損罪嫌追究刑責。記者邱瑞杰／翻攝

保麗龍 廢棄物

延伸閱讀

關渡平原被倒廢棄物 面積2個操場大

偷倒廢棄物以為沒人看到 屏東設移動電眼全都錄

夾娃娃機生意不好 台主竟用強力磁鐵偷別人藍芽耳機回來擺

防疫大漏洞？新北市要求居家檢疫者搭電梯出門倒垃圾

相關新聞

司機臉綠！屏東查獲白牌車載客 最高罰50萬元

新冠肺炎疫情來勢洶洶，全台首例確診死亡的個案為白牌計程車司機，外界憂心恐成防疫漏洞，公路總局要求在防疫期間加強取締；屏東...

男子亂丟廢棄物被拍到罰款 打壞監視器洩憤罪加一條

闕姓男子亂丟廢棄物經多次勸導無效，被基隆市環保局開單告發，疑心中有怨，涉嫌用長杆破壞環保局設在崁仔頂監控亂丟保麗龍監視器...

防疫擴大稽查 公總昨抓到白牌車共開罰300萬

新冠肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布新冠肺炎確診第19例為白牌車司機，同時是國內首起死亡案例，他的四名親友也遭感染...

夜歸騎士撞拖板車 當場不治

家住彰化的廿五歲邱姓機車騎士昨凌晨二時許，騎車行經台中烏日區疑未減速，撞上準備停等紅燈的拖板車，邱姓騎士人車倒地、頭部重創當場死亡。賴姓拖板車司機表示，他準備減速時，機車突從後方撞上，他下車察看並立即報警，警詢後，被依涉嫌過失致死罪法辦。

滑落邊坡百公尺 2山友熬一夜獲救

兩名年輕登山客前天到屏東泰武鄉登日湯真山，不慎滑落邊坡百公尺，在深崩壁下度過一夜，昨天上午才被警消人員發現行蹤，架設繩索平安救出兩人。

老翁不配合戴口罩鬧翻診所 挑釁警察「開槍啊！」

新北市新莊區19日晚間8時許，某中醫診所突然遭到一名身穿新北市議會議長蔣根煌服務處背心的70歲老翁大鬧，疑似老翁不願配合...

台東傳疑獵槍走火 男子左腹部中槍送醫

台東縣延平鄉紅葉村今晚傳出一名50多歲男子疑填裝獵槍火藥時，不慎槍枝走火，子彈擊發出去打中左腹部，友人見狀立即打電話給消...

中橫馬陵段森林火災持續落石 便道明早暫封閉

公路總局第二工程處谷關段指出，中橫便道馬陵路段發生森林火災，林管處及消防單位前往滅火，因現場持續有落石，火勢狀況，待確認...

消防員重傷住院 5歲兒難入眠

高市鳳祥分隊消防水箱車日前出勤發生車禍，釀成1死4傷悲劇，其中消防員賴統生13日重傷昏迷至今，外界不斷加油集氣，賴妻昨在臉書發文說，5歲小孩被同學質疑父親住院多日是因為罹患「武漢肺炎」，她與小孩為此晚上睡不著覺，雖不想讓小孩知道，卻也紙包不住火，令人鼻酸。

柴山獼猴太猖獗 翻找用路人機車被警喝止

高雄鄞姓男子外出將機車停在鼓山區長壽路附近，沒想到離開沒多久，台灣獼猴竟然上前開啟機車置物箱，被巡邏員警撞見，警方立即上...

六旬婦人離奇死亡車禍 行車紀錄器曝光

高雄小港區11日上午時發生死亡車禍，六旬吳姓女子騎機車意外身亡。但因現場無監視器，事故後，家屬在臉書上貼文尋找路過民眾，...

台北市舊台鐵宿舍失火 幸為空屋僅放雜物無人傷

台北市大同區鄭州路上的舊台鐵宿舍今晚6點多火警，該處為空屋，僅堆放大量雜物，消防員趕抵20分鐘撲滅火勢，無人受困，無人傷...

熱門新聞

老翁不配合戴口罩鬧翻診所 挑釁警察「開槍啊！」

分屍乳房做標本…陳伯謙遭求償1500萬 想換法官被打臉

新竹縣政府等4地方遭搜索 疑與3年前建案有關

謝依涵殺人老闆要賠嗎？ 律師當庭拿法官、書記官譬喻

性侵美籍交換生無罪 法官：她「事後」吃麵向他道謝

大叔酒駕猛撞分隔島 車撞爛人輕傷酒測值高達1.1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。