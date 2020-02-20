不配合戴口罩鬧翻診所 挑釁警察「開槍啊！」

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
蘇姓老翁因不戴口罩又欠費，大鬧中醫診所，被熱心民眾錄影存證。圖／翻攝自臉書社團「愛新莊我是新莊人」
蘇姓老翁因不戴口罩又欠費，大鬧中醫診所，被熱心民眾錄影存證。圖／翻攝自臉書社團「愛新莊我是新莊人」

新北市新莊區19日晚間8時許，某中醫診所突然遭到一名身穿新北市議會議長蔣根煌服務處背心的70歲老翁大鬧，疑似老翁不願配合診所規定佩戴口罩又欠費，遭到婉拒掛號，竟惱羞成怒狂譙護理師，還與候診民眾爆發口角衝突，警方獲報到場，老翁一度操閩南語挑釁員警、飆嗆「你開銃（槍）啊！」，還電話烙人助陣，最後被員警勸離結束鬧劇，這段過程被目擊民眾拍下影片貼上地方臉書社群，蔣根煌留言澄清，老翁非服務團隊，希望警方秉公處理。

據了解，大鬧中醫診所蘇姓老翁（70歲）因不肯配戴口罩看診，而被診所人員提醒應戴口罩，沒想到蘇翁怒嗆「我就無紮（沒帶）！」，診所好心遞上一只口罩希望他能戴上，不料因蘇之前看診尚有欠費，診所婉拒掛號，告知需繳清欠費才能掛號，蘇卻大鬧診所。

診所人員要求蘇翁冷靜，沒想到蘇仍持續對著診所人員、護理人員叫囂「你免哭父（不要靠北）」，甚至自稱自己是同心協會理事長，要診所不要太囂張；一旁其他候診民眾看不下去出言制止，反被蘇翁怒罵「你咧大聲啥」，更吼其他病患「猴囝仔，你給我出去！」，診所只好報警處理。

員警到場勸說蘇翁行為，蘇翁卻直接嗆員警「軟爛」，還說自己是民國51年開始跟過老蔣的人，被員警出言制止要求尊重，蘇翁此時狂言挑釁警察「開銃啊！開銃啊！」，還要求警察「出來外頭講！」，隨後打電話烙人助陣。警方將蘇翁帶出診所外後，老翁友人也到場，配合警方勸說他，最後蘇翁獨自一人悻悻然離開。

這場鬧劇被目擊民眾拍下影片，貼上臉書社團「愛新莊我是新莊人」，引起討論，新北市議長蔣根煌晚間透過臉書帳號回應留言，澄清蘇姓老翁雖身穿服務處背心，但並非服務處人員，同時希望警方「毋枉毋縱，秉公處理」。

蘇姓老翁因不戴口罩又欠費，大鬧中醫診所，被熱心民眾錄影存證。圖／翻攝自臉書社團「愛新莊我是新莊人」
蘇姓老翁因不戴口罩又欠費，大鬧中醫診所，被熱心民眾錄影存證。圖／翻攝自臉書社團「愛新莊我是新莊人」
蘇姓老翁因不戴口罩又欠費，大鬧中醫診所，被熱心民眾錄影存證。圖／翻攝自臉書社團「愛新莊我是新莊人」
蘇姓老翁因不戴口罩又欠費，大鬧中醫診所，被熱心民眾錄影存證。圖／翻攝自臉書社團「愛新莊我是新莊人」
新北市議長蔣根煌20日晚間聲明，表示老翁非服務團隊，希望警方「毋枉毋縱，秉公處理」。圖／翻攝自臉書社團「愛新莊我是新莊人」
新北市議長蔣根煌20日晚間聲明，表示老翁非服務團隊，希望警方「毋枉毋縱，秉公處理」。圖／翻攝自臉書社團「愛新莊我是新莊人」

老翁 口罩

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