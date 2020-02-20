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台東傳疑獵槍走火 男子左腹部中槍送醫
台東縣延平鄉紅葉村今晚傳出一名50多歲男子疑填裝獵槍火藥時，不慎槍枝走火，子彈擊發出去打中左腹部，友人見狀立即打電話給消防隊。救護人員抵達現場時，發現中槍男子意識清醒，緊急送往台東馬偕醫院治療。至於槍枝走火原因，警方進一步了解中。
這起槍枝走火意外，發生在晚上10點22分左右，消防局勤務中心接獲民眾報案指出有人遭獵槍擊傷，立即派遣延平91及關山91救援，延平91到達現場時，受傷男子左腹部不斷流血，但意識很清醒，還可以對話，表示自己被獵槍子彈打中，救護人員隨即止血包紮，緊急抬上擔架送醫。
警方初步了解疑為填裝火藥時，不小心觸擊到底火，加上未關保險裝置，導致槍枝走火，不過，詳細原因還要進一步了解釐清。
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