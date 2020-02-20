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高雄大寮火燒山 延燒近4小時撲滅

中央社 / 高雄20日電

高雄市大寮、林園交界山區今天下午發生火燒山，現場竹林、雜草，天乾物燥加上風勢助長，火勢一發不可收拾，經消防人員灌救，火勢延燒近4小時撲滅，未波及民宅也沒人受傷。

高雄市消防局指出，這起火警發生在下午3時38分左右，大寮區鳳林一路329巷、375巷交叉口雜草起火，火勢迅速延燒附近竹林，現場濃煙竄天，於是出動大批人車前往灌救。

消防局表示，由於天乾物燥加上山區強風助長，火勢一波未平一波又起，下午4時10分大寮區圓通寺附近雜草也冒出火苗，火勢一發不可收拾，一度往小港區大坪頂山區方向蔓延，由於大坪頂當地民宅林立，消防人員立即開闢防火巷、廣布水線，並以強力噴霧水柱滅火，整場火勢直到晚間7時20分才撲滅。

消防局進一步指出，這場火燒山沒有人員受傷，也沒波及民宅，但部分私人墓地遭到火吻；靠近民宅的火場晚間仍派有消防車在場漏夜警戒，防範死灰復燃。

高雄市

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