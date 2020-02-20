六旬婦人離奇死亡車禍 行車紀錄器曝光

高雄小港區11日上午時發生死亡車禍，六旬吳姓女子騎機車意外身亡。但因現場無監視器，事故後，家屬在臉書上貼文尋找路過民眾，盼能提供行車紀錄器，警方也積極調閱，終於在這幾天，有熱心民眾出面提供，幫助警方釐清車禍原因。

據了解，本月11日上午7點多時，吳女（63歲）騎機車行經沿海二路、友誠路北向機車道上，卻意外倒地，路過民眾發現後才報警送醫不治。但由於現場沒有監視器，吳女倒地時疑頭部撞上路邊行道樹，安全帽破裂，吳是自摔還是與人擦撞？警方還要釐清。

但幸好，不僅吳女家屬在網路詢問，警方也積極調閱，終於找到善心人士提供行車紀錄器，讓車禍原因曝光。

小港警分局指出，死亡車禍發生後，警分局比照重大刑案處理，吳女在現場發生車禍，頭部遭撞擊應是死亡原因。警方另積極調閱百多支監視器還有用路人行車紀錄器，釐清案情。

小港分局說，幸好有熱心民眾提供行車紀錄器畫面，警方初步排除吳女車禍應無與其他車輛擦撞，至於車禍原因，警方還在釐清中。