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男子買不到口罩竟罵人「又老又肥」 遭警方法辦

聯合報 / 記者陳弘逸／新北即時報導
新北市一名林姓男子（45歲），因健保卡無法讀取而沒辦法買口罩，竟與店家發生口角。記者陳弘逸／翻攝
新北市一名林姓男子（45歲），因健保卡無法讀取而沒辦法買口罩，竟與店家發生口角。記者陳弘逸／翻攝

新北市一名林姓男子（45歲），於日前晚間7時，持健保卡去樹林區復興路一間藥局購買口罩。輪到林男購買時，卻被藥局人員告知健保卡因不明原因無法讀取，所以無法購買。豈料林男卻暴怒與店員發生爭吵，排在他後方的王姓女子試圖勸架，林男竟然將火氣轉向王女，甚至對她爆出粗口，演變成三方爭吵，店家無奈只好報警。警方到場時爭吵仍未停止，王女堅持向林男提告，於是警方先將林男帶回所內，並將他依妨害名譽罪嫌函送。

據了解，林男於本月17日，帶著健保卡至樹林區復興路一間藥局購買口罩。歷經長時間的等待，終於輪到林男購買時，卻被藥局店員告知健保卡因不明原因無法讀取，所以無法購買。店員告知林男，可能是未繳健保費導致鎖卡無法讀取，要他確認後再來購買。林男竟然不聽解釋，竟直接朝店員開罵。

眼看購買口罩的排隊人群，因林男的行為而停頓，此時排在林男後方的王女出面緩頰，林男反而火氣更大，直接朝王女飆罵「又老又肥」。結果演變成店家、林男與王女三方爭吵的局面，藥局無奈只好報警處理。警方獲報到場，店內的爭吵仍在持續，警方先將林男帶回所內安置，由於王女堅持對林男提告，警方訊後則將他依妨害名譽罪函送。

健保卡 口罩

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