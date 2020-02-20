高市消防員事故家屬臉書貼文 消防局：派專員協助

高雄市消防局鳳祥分隊日前發生車禍事故，隊員賴統生在醫院昏迷未醒。今天凌晨時，賴的妻子二度在臉書粉絲專業「我們消防家族」貼文，指因為她與賴經濟獨立，不知賴的銀行帳戶密碼，薪資和理賠看得到領不到。

高雄消防鳳祥分隊13日時出勤意外遭拖板車撞翻，1名馮姓小隊長殉職，其餘4人重傷在醫，其中重傷的隊員賴統生仍在醫院昏迷不醒。

賴妻今凌晨臉書Po文說，小孩昨天夜裡說不好，同學跟孩子說「你爸爸是武漢肺炎」，紙包不住火，孩子小不知怎麼表達，問孩子想什麼，他沉默不語。賴妻解釋孩子們的童言童語，希望不要被解讀成霸凌。

賴妻也說，統生出了事，由於「夫妻間經濟分工彼此尊重，從來不覺得有什麼問題，但出了事後，沒有他的密碼，薪資和理賠看得到領不到」，才知道重傷情況下，國家根本無法撐住家裡後半生，就連眼前也可能撐不過。高雄一年到頭就這幾天冷，病房裡好冷「快醒來我們回家好不好？」

對此，高雄市消防局說，針對家屬現擔心經濟問題，消防局會動用所有資源著手協助，且有派遣專員與家屬保持聯繫。現在4名人員仍在治療中，未來視受傷同仁狀況，會全力幫忙家屬們，減輕負擔。