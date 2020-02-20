男女登山失足摔落邊坡百公尺卡崩壁下 警消清晨救援

屏東縣消防局昨晚接獲報案，有一男一女登山客在泰武鄉日湯真山失聯，消防局連夜搜救未果，今早又派遣搜救人員前往，並通知林務局人員前往協助，所幸一早8時許就在100公尺的深崩壁下發現兩人，意識清楚且能行走，兩人都說不需要就醫，已自行返家。

消防局表示，這兩名20多歲的登山客昨天前往日湯真山登山，到晚上都沒有回家，消防局接獲報案後，立即派人前往搜尋，但入夜搜尋困難，今天一早包括泰武分隊、潮州分隊、內埔分隊、瑪家分隊、特搜大隊都上山協尋，由第二大隊副大隊長蕭加和前往指揮，並通知林務局人員協助，前往登山口往日湯真山方向搜尋。