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男女登山失足摔落邊坡百公尺卡崩壁下 警消清晨救援

聯合報 / 記者翁禎霞/屏東縣即時報導
兩名登山客登日湯真山不慎滑落邊坡百公尺，所幸警消成功救援。圖／屏東縣消防局提供
兩名登山客登日湯真山不慎滑落邊坡百公尺，所幸警消成功救援。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣消防局昨晚接獲報案，有一男一女登山客在泰武鄉日湯真山失聯，消防局連夜搜救未果，今早又派遣搜救人員前往，並通知林務局人員前往協助，所幸一早8時許就在100公尺的深崩壁下發現兩人，意識清楚且能行走，兩人都說不需要就醫，已自行返家。

消防局表示，這兩名20多歲的登山客昨天前往日湯真山登山，到晚上都沒有回家，消防局接獲報案後，立即派人前往搜尋，但入夜搜尋困難，今天一早包括泰武分隊、潮州分隊、內埔分隊、瑪家分隊、特搜大隊都上山協尋，由第二大隊副大隊長蕭加和前往指揮，並通知林務局人員協助，前往登山口往日湯真山方向搜尋。

日湯真山就在北大武登山口對面，全程緩坡居多，平常吸引不少登山客，這兩名登山疑不小心滑落邊坡，所幸今天一早8時9分就在邊坡100公尺深崩壁下找到兩人，當時兩人意識清楚且能走，消防局立即架設繩索將兩人救上來。

兩名登山客登日湯真山不慎滑落邊坡百公尺，所幸警消成功救援。圖／屏東縣消防局提供
兩名登山客登日湯真山不慎滑落邊坡百公尺，所幸警消成功救援。圖／屏東縣消防局提供
兩名登山客登日湯真山不慎滑落邊坡百公尺，所幸警消成功救援。圖／屏東縣消防局提供
兩名登山客登日湯真山不慎滑落邊坡百公尺，所幸警消成功救援。圖／屏東縣消防局提供

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