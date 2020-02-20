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寒夜醉男倒臥水溝 警查身分助返家

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
男子身上並未攜帶任何證件，且已醉到無法完整陳述年籍身分及詳細地址，員警只能停好巡邏車採步行方式，攙扶著男子於附近挨家挨戶找尋住處。記者高宇震／攝影
男子身上並未攜帶任何證件，且已醉到無法完整陳述年籍身分及詳細地址，員警只能停好巡邏車採步行方式，攙扶著男子於附近挨家挨戶找尋住處。記者高宇震／攝影

桃園市龍潭警分局聖亭派出所警員陳郁安及王新甯，昨天擔服巡邏勤務，在晚間8點30分許，接獲民眾報稱在龍潭區梅龍一街有名男子倒臥在道路旁水溝中恐生危險，員警立即前往現場處理。

員警到達現場時發現該男子倒臥在水溝中動彈不得，不斷的喃喃自語，初步以為男子是身體不適因病路倒，本想請求救護車前來救護，未料經趨前詳細查看才發現男子滿身酒氣，經了解，原來該名男子是酒醉路倒後，自己不慎滾入水溝中卡住，而自己當下又無力爬起，所幸男子滾入水溝時不是臉部朝下，否則後果不堪設想，處理員警才鬆了一口氣。

警員王新甯考量男子在濕冷的寒夜裡卻倒臥在道路旁水溝，實在危險，全身酒氣且不斷的呻吟，立即趨前將男子拉出水溝並攙扶起來，但見男子臉色蒼白，疑有失溫情形，便先攙扶至路旁住家前休息，並向住戶民眾要溫開水給男子飲用後，男子稍微清醒認真仔細看見身旁的是警察，震驚的坐起後隨即又倒下，緊張的直說「對不起、對不起我不是故意的，我喝多了身體很難過，我想回家，可是我走不回去」。

經查男子身上並未攜帶任何證件，其僅能說自己姓陳，今年已60歲了，居住在附近巷內，已經醉到無法完整陳述年籍身分及詳細地址，員警只能停好巡邏車採步行方式，攙扶著男子於附近挨家挨戶找尋住處，經過了半小時才找到男子住處，平安的將男子護送返家。

家屬事後表示幸有警察幫忙，否則這麼濕冷的天氣，一個人倒在路旁又沒有人能協助他，真不知道該怎麼辦才好，事後感謝的對警方說，幸有員警的積極協助及妥善照顧，男子得以平安無恙，頻頻向處理員警鞠躬道謝，而附近民眾看到警方與家屬對話，紛紛讚許著員警的熱心照料及協助。

男子是酒醉路倒後，不慎滾入水溝中卡住，無力爬起，所幸男子滾入水溝時不是臉部朝下，否則後果不堪設想。記者高宇震／攝影
男子是酒醉路倒後，不慎滾入水溝中卡住，無力爬起，所幸男子滾入水溝時不是臉部朝下，否則後果不堪設想。記者高宇震／攝影

警察 救護車

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