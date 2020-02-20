影／求救！漁船海上進水快滿了 巡防艇馳援抽水解危

一艘漁船在花瓶嶼海域作業時，疑船底破漏進水「快滿了」，船上8人待援。基隆海巡隊巡防艇趕往救援，提供抽水泵及用巡防艇電力，協助漁船排除積水，再由友船慢慢拖回港內，化解危機。

基隆海巡隊表示，基隆籍從新北萬里漁港出海作業的一艘漁船，今天凌晨3點多在花瓶嶼東方5.5浬處海域失去動力，情況危急，船上8人等待救援。

海巡署艦隊分署接獲通報後，派遣基隆海巡隊100噸巡防艇趕往救援，上午6點多在花瓶嶼東北5.3浬處發現事故漁船。

江姓船長對海巡隊員說，漁船疑似海底門破漏，機艙大量進水已超過1公尺，漁船「快滿了」。船上發電機、主機已因進水故障，無法啟動排水，情況危急

隊員也看到漁船吃水深度異常，擔心再拖延下去，漁船恐因進水過多沉沒，馬上將艇上抽水泵及電瓶交給江姓船長，並提供巡防艇電源，協助漁船抽除機艙積水。

暫時化解立即危機後，海巡署第2巡防區聯繫在附近作業的，協助拖帶事故漁船，並在巡防艇戒護下，下午1點多安全返回萬里漁港，結束9小時海上驚魂記。