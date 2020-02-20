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男嬰遭悶死父母批檢起訴法條不當 檢：可理解喪子之痛

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
李姓男嬰父親（右）、母親（中）及辯護律師何怡萱（左）今天下午召開記者會，質疑檢察官起訴的法條不當。記者蔡翼謙／攝影
李姓男嬰父親（右）、母親（中）及辯護律師何怡萱（左）今天下午召開記者會，質疑檢察官起訴的法條不當。記者蔡翼謙／攝影

10月大的李姓男嬰，去年4月疑遭台北市內湖區「我們的內湖托嬰中心」保母廖筱萍悶壓致死；男嬰父母悲憤提告殺人。士林地檢署今依業務過失致死罪起訴保母。男嬰父母下午召開記者會，痛批檢察官起訴罪名不當。士林地檢署表示，可理解家屬喪子之痛，但殺人罪前提是被告殺人犯意明顯，偵結認定保母是疏於照顧釀禍，並非有殺人犯意。

李母認為保母快90公斤，她的兒子才10公斤；監視器畫面顯示保母壓在兒子身上快20分鐘，保母明知這有可能造成死亡，「這就是殺人」。另外，李母指出起訴書上寫，自己跟對方沒有仇恨，且兒子被發現窒息後，保母立刻給他人工呼吸，所以檢察官不起訴殺人，「這樣的邏輯，等於兒子被悶死後保母去救，就不是殺人，我非常難理解。」

士林地檢署表示，可以理解家屬喪子之痛，但殺人罪前提是被告殺人犯意明顯，而犯意須用客觀證據判斷，另保母有義務注意男嬰生命卻疏於注意，所以用業務過失致死起訴。

李父記者會中啜泣說，他一秒一秒查看這19分鐘監視器畫面，兒子很努力想活下去，拚命掙扎，「但就這樣不在了，我的認知是，這一小時的時間是怎麼回事？這不是專業保母該有的行為。」而這家連鎖托嬰中心負責人是小兒科醫師，這並非合理帶小孩方式。

李母指出，這間是全台最大托嬰中心，事情爆發後，才被發現這間中心很多分店，都用不安全方式照顧小孩，起訴卻只有保母本人，「那中心負責人，主任，都不用負責嗎？」

李母強調，這間中心事後改名，繼續招生，檢察官用這種方式處理案件，他們（托嬰中心）沒有得到應有罪行，其他家長怎麼放心？另外，中心疏於教導保母，這也是一個罪。

李母痛斥，對方毫無道歉誠意，至今只聯繫自己2次「有沒有需要幫忙」就毫無下文。

李姓父母的辯護律師何怡萱說，針對檢察官僅起訴業務過失致死部分，會再向法官建議法條不當，也會跟法官強調，保母不可能不知道她的行為，會導致孩子窒息，這已有不確定殺人故意；而家屬最大希望是不要再有孩子受傷，盼政府做好監督、管理責任。

李母說，她所知還有其他嬰兒受害，其家長正透過律師處理，盼可併案引起更大關注。

李姓男嬰父親（右）、母親（中）及辯護律師何怡萱（左）今天下午召開記者會，質疑檢察官起訴的法條不當。記者蔡翼謙／攝影
李姓男嬰父親（右）、母親（中）及辯護律師何怡萱（左）今天下午召開記者會，質疑檢察官起訴的法條不當。記者蔡翼謙／攝影

保母 殺人 托嬰

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