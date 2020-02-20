查緝白牌車非法營業！監理警方下重手 檢舉人有獎金

國內首例新冠肺炎死亡病例是白牌車司機，讓外界關注白牌車可能成為防疫盲點。台中區監理所表示，由於很難預估目前中部地區究竟有多少的白牌車，防疫期間將針對中彰投地區白牌車出沒重點區域，如機場、火車站、高鐵及客運轉運站等重要運輸場站周邊加強取締。

監理站並強調，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照外，為防杜白牌車違規營業，公路法已經修正，並訂定檢舉獎勵辦法，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，將發給檢舉人新台幣1萬至30萬元的檢舉獎金。

台中區監理所表示，首先協助中部地區計程車業者進行防疫物資配購事宜，做好計程車駕駛健康自主管理及車輛消毒後，更與台灣連線公司建立機制，下架經查獲從事違規營業的Line群組，強調各地監理站去年曾取締白牌車32件，今年1月已有2件遭開單舉發，個人被查獲最高處罰50萬元，並吊扣違規車輛牌照及駕照。