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查緝白牌車非法營業！監理警方下重手 檢舉人有獎金

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
中部監理單位會同警方共同擴大稽查並嚴加取締白牌車，杜絕疫情傳染也同步管理自用車違規經營計程車客運業。圖／南投監所站提供
中部監理單位會同警方共同擴大稽查並嚴加取締白牌車，杜絕疫情傳染也同步管理自用車違規經營計程車客運業。圖／南投監所站提供

國內首例新冠肺炎死亡病例是白牌車司機，讓外界關注白牌車可能成為防疫盲點。台中區監理所表示，由於很難預估目前中部地區究竟有多少的白牌車，防疫期間將針對中彰投地區白牌車出沒重點區域，如機場、火車站、高鐵及客運轉運站等重要運輸場站周邊加強取締。

監理站並強調，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照外，為防杜白牌車違規營業，公路法已經修正，並訂定檢舉獎勵辦法，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，將發給檢舉人新台幣1萬至30萬元的檢舉獎金。

台中區監理所表示，首先協助中部地區計程車業者進行防疫物資配購事宜，做好計程車駕駛健康自主管理及車輛消毒後，更與台灣連線公司建立機制，下架經查獲從事違規營業的Line群組，強調各地監理站去年曾取締白牌車32件，今年1月已有2件遭開單舉發，個人被查獲最高處罰50萬元，並吊扣違規車輛牌照及駕照。

南投監理站指出，政府強化運輸服務防疫措施，將持續於南投縣境內各觀光景點、場站及各相關管道宣導民眾搭乘合法計程車、輔導白牌車駕駛人轉入計程車、擴大取締非法業者與通報下架媒介Line群組，即日起，將會同警方共同擴大稽查並嚴加取締，於防疫期間經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰。

中部監理單位會同警方共同擴大稽查並嚴加取締白牌車，杜絕疫情傳染也同步管理自用車違規經營計程車客運業。圖／南投監所站提供
中部監理單位會同警方共同擴大稽查並嚴加取締白牌車，杜絕疫情傳染也同步管理自用車違規經營計程車客運業。圖／南投監所站提供
中部監理單位會同警方共同擴大稽查並嚴加取締白牌車，杜絕疫情傳染也同步管理自用車違規經營計程車客運業。圖／南投監所站提供
中部監理單位會同警方共同擴大稽查並嚴加取締白牌車，杜絕疫情傳染也同步管理自用車違規經營計程車客運業。圖／南投監所站提供

計程車 監理站 新冠肺炎

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