大叔酒駕猛撞分隔島 車撞爛人輕傷酒測值高達1.1

嘉義縣東石鄉64歲黃姓男子昨晚駕駛俗稱「大7」的豪華進口轎車，開上台82線東西向快速公路，行經東石鄉港墘路段，失控衝撞分隔島，整輛車撞爛，救護人員到場將黃男救出送醫，警方會同醫護人員抽血，酒測值高達1.1，今天依公共危險罪移送法辦。

消防局昨晚6點40分獲報，東石鄉台82線7.2K東石往朴子方向發生車禍案件，現場為俗稱「大七」轎車自撞分隔島，到達現場發現車子撞爛，駕駛座附近爛成一團，幾乎看不出完整車況，救護人員將64歲男性傷者救出，傷者意識清楚，左手臂撕裂，送嘉義長庚醫院救治，