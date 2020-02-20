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大叔酒駕猛撞分隔島 車撞爛人輕傷酒測值高達1.1
嘉義縣東石鄉64歲黃姓男子昨晚駕駛俗稱「大7」的豪華進口轎車，開上台82線東西向快速公路，行經東石鄉港墘路段，失控衝撞分隔島，整輛車撞爛，救護人員到場將黃男救出送醫，警方會同醫護人員抽血，酒測值高達1.1，今天依公共危險罪移送法辦。
消防局昨晚6點40分獲報，東石鄉台82線7.2K東石往朴子方向發生車禍案件，現場為俗稱「大七」轎車自撞分隔島，到達現場發現車子撞爛，駕駛座附近爛成一團，幾乎看不出完整車況，救護人員將64歲男性傷者救出，傷者意識清楚，左手臂撕裂，送嘉義長庚醫院救治，
警方到院會同醫護人員抽血檢測，酒測值高達1.1，警方調查，黃男與朋友喝酒後開車上路，要回東石鄉住家 ，酒後駕車上台82線東西向快速公路，疑未注意前方路況，猛力撞擊分隔島，確切肇事原因還需鑑定調查。
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