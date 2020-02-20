有點糗！警員移送嫌犯手銬打不開 求消防隊員一刀兩斷

基隆市警方今要移送涉嫌吸毒蘇姓男子時，在解開蘇男手銬時，發現鑰匙竟卡住，取不出也打不開，只得將嫌犯帶到消防分隊，請消防員切斷手銬，才把手銬取下，將嫌犯移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警三分局一輛警車今天上午停放在消防局信二分隊門口，兩名警員帶一名上銬男子進入分隊。員警此行並非為了辦案，而是請求消防人員協助，原來鑰匙意外卡住，手銬打不開。

警方說，昨晚逮捕蘇男涉嫌吸毒，完成偵詢後送市警局拘留室。今天上午帶出拘留室要按捺指紋時，發現銬住左手的手銬出狀況，才會請消防人員協助。