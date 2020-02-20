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膠筏深夜迷航卡礁石區 海巡徹夜陪伴等天亮漲潮

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
1艘膠筏昨天深夜駛返屏東恆春後壁湖漁船，暗夜迷航擱淺在港外核3廠出水口處礁石區中，因擱淺海域為礁石區且值退潮時段，無法立即實施拖救。記者潘欣中／翻攝
1艘膠筏昨天深夜駛返屏東恆春後壁湖漁船，暗夜迷航擱淺在港外核3廠出水口處礁石區中，因擱淺海域為礁石區且值退潮時段，無法立即實施拖救。記者潘欣中／翻攝

1艘膠筏昨天深夜駛返屏東恆春後壁湖漁船，暗夜迷航擱淺在港外核3廠出水口處礁石區中，請求巡防艇戒護救援，海巡署恆春海巡隊深夜11時許接獲第6岸巡隊後壁湖安檢所通報後，派出巡防艇到場援助，發現擱淺海域為礁石區且值退潮時段，無法實施拖救，也因卡在礁石區有安全顧慮，只好在附近戒護到天亮，上午8時趁漲潮時，由另2艘友船合力拖出解困。

恆春海巡隊巡防艇昨天深夜近12時與擱淺膠筏會合，評估擱淺海域為礁石區且值退潮時段，無法立即拖救，通聯膠筏船長會在附近海域戒護，岸上有岸巡隊待命協助；等到今天清晨滿潮時，船長聯絡2艘友船，由威鯨救難協會水上摩托車及潛水人員協協助拖帶救援，終於在上午8時將膠筏拖離礁石區，平安回至後壁湖漁港。

海巡人員表示，巡防艇抵達現場後立即與江姓船長通聯，船長表示人員安全，膠筏無漏油情事，受限水深不足1公尺無法靠近，巡防艇整夜在旁戒護　直天天亮由友船拖帶後脫險，船長上岸後直對海巡同仁適時協助表示謝意。

1艘膠筏昨天深夜駛返屏東恆春後壁湖漁船，暗夜迷航擱淺在港外核3廠出水口處礁石區中，等到天天天亮漲潮後拖離解困。記者潘欣中／翻攝
1艘膠筏昨天深夜駛返屏東恆春後壁湖漁船，暗夜迷航擱淺在港外核3廠出水口處礁石區中，等到天天天亮漲潮後拖離解困。記者潘欣中／翻攝

海巡署 恆春 屏東

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