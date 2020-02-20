膠筏深夜迷航卡礁石區 海巡徹夜陪伴等天亮漲潮

1艘膠筏昨天深夜駛返屏東恆春後壁湖漁船，暗夜迷航擱淺在港外核3廠出水口處礁石區中，請求巡防艇戒護救援，海巡署恆春海巡隊深夜11時許接獲第6岸巡隊後壁湖安檢所通報後，派出巡防艇到場援助，發現擱淺海域為礁石區且值退潮時段，無法實施拖救，也因卡在礁石區有安全顧慮，只好在附近戒護到天亮，上午8時趁漲潮時，由另2艘友船合力拖出解困。

恆春海巡隊巡防艇昨天深夜近12時與擱淺膠筏會合，評估擱淺海域為礁石區且值退潮時段，無法立即拖救，通聯膠筏船長會在附近海域戒護，岸上有岸巡隊待命協助；等到今天清晨滿潮時，船長聯絡2艘友船，由威鯨救難協會水上摩托車及潛水人員協協助拖帶救援，終於在上午8時將膠筏拖離礁石區，平安回至後壁湖漁港。