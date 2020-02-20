新北警大數據分析酒駕熱點強力執法 酒駕肇事死亡歸零

新北市警局統計108年度執行取締酒後駕車勤務，1至6月共計取締酒駕6080件，其中酒測值達0.25毫克移送公共危險罪有3233件，7月1日酒駕新制上路，不但罰則加重之外，新北警另透過各種管道宣導及依地區特性、治安及交通狀況靈活規畫勤務持續加強執法，民眾守法意識明顯提高，7至12月共計取締酒駕5482件，其中達0.25毫克移送公共危險罪有3126件，與1至6月相較減少598件，下降10%，酒後駕車肇事件數亦由原先964件減少至869件，同樣下降10%，且未發生酒後駕車肇事死亡案件。

新北交大配合大數據分析新北市地區108年易發生酒後駕車肇事熱時下午5時至晚上10時及酒駕熱點共48處，針對重點路段及聯外道路加強規畫各項防制酒後駕車勤務，搭配「封鎖式」、「分散式」路檢及巡邏勤務，全面防制酒駕行為，促使酒駕者「不敢」、「不能」存有絲毫僥倖心態。

警方並針對部分駕駛人宿醉駕駛肇事集中在上午6至12時的情形，於108年度共發生209件，占總發生件數約24%，顯見仍有為數不少的宿醉駕駛案件，為有效減少酒駕行為發生，市警局除持續要求所屬各分局加強日間易肇事地點及時段勤務規畫，更期望透過全天候不間斷稽查，來降低酒駕交通事故發生。

「道路交通管理處罰條例」加重酒駕處罰修正案自去年7月1日起正式實施，針對汽、機車酒駕採分流、累犯、拒測、慢車酒駕、拒測等皆有加重罰則，並增訂處罰同車乘客及對酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛等規定，新北警方呼籲酒後駕車具有不確定的高度風險，如果遭警方稽查取締，不但罰鍰金額大幅增加，如果不幸發生交通事故，損失的將會是自己、家人以及無辜第三人的生命財產，再多的罰鍰、賠償也挽回不了生命，與其事後懊悔無限、不如即刻改變，勿再心存僥倖，希望所有駕駛人上路前多加思索，酒前不開車，酒後就不會開車，尊重你我的生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康