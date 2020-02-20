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高市消防員昏迷第8天！小孩被說「爸爸得新冠肺炎」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市消防員賴統生昏迷進入第8天，賴妻發文令人鼻酸。記者徐白櫻／翻攝
高雄市消防員賴統生昏迷進入第8天，賴妻發文令人鼻酸。記者徐白櫻／翻攝

高雄市車禍受傷消防員賴統生昏迷進入第8天，許多人不斷加油集氣，今天清晨，賴妻在臉書發文說，昨晚失眠，因為5歲小孩被同學質疑父親住院多日是因為罹患「新冠肺炎」，小孩為此晚上睡不著覺，雖不想讓小孩知道，卻也紙包不住火，字字令人鼻酸。

高市鳳祥分隊消防水箱車13日晚間出勤發生車禍，釀成1死4傷悲劇，其中傷重的賴統生仍在高雄長庚醫院昏迷未醒，多日來，賴妻多次在臉書社團「我們消防家族」發文，祈求上蒼保佑；立委葉毓蘭等人也不斷替他加油打氣。

賴妻今天清晨發文說，5歲稚子被同學說「你爸爸是武漢肺炎」，小孩解釋「不是啦，我爸爸是要去救人，然後被大貨車撞了」，孩子小，不知怎麼表達，夜裡因此無法安眠。

此外，賴妻提及她與先生經濟獨立，根本不知老公的銀行戶頭密碼，呼籲夫妻間應該告知彼此的銀行密碼，否則出事才發現沒有密碼，薪資與理賠都是看得到領不到。

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