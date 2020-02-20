高雄女快速道路上車輛拋錨 遇暖警展現鐵漢柔情
高雄林姓女子開著休旅車載兒子要到花蓮玩時，卻不幸在台88線快速道路上車輛拋錨，無奈的他只好將車慢慢行駛到路肩等待拖吊車前來，這時幸好有員警經過，將巡邏車停在林車後方，還細心照料林女的兒子，讓一場事故充滿溫馨。
警方表示，林園警分局大寮分駐所黃姓、李姓員警，前天上午自高雄地檢署出勤回到派出所，行經台88快速道路時，發現一輛黑色休旅車停在路肩，疑似故障又沒擺放交通錐示警。
員警擔心休旅車再出現意外，立即將巡邏車停在休旅車後方，得知原來休旅車車主林姓女子（57歲）正帶著小孩要到花蓮遊玩，沒想到要出發沒多久，就碰到水箱出現狀況車輛拋錨，只能在路邊苦等拖吊車前來。
警方擔心林女與車上小孩發生危險，馬上將巡邏車內的交通錐放在車輛後方示意，避免再次發生追撞事故，在過程中，因快速道路上風大，員警還主動幫林女的兒子將外套拉鍊拉上，展現鐵漢柔情一面。
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