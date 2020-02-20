快訊

美國CDC：新冠病毒在台、日、星、泰等國出現社區傳播

發明「複製貼上」的傳奇工程師Larry Tesler逝世 享壽74歲

防疫期間闖空門不戴口罩 被害人PO網怒斥小偷沒天良

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
小偷闖空門翻箱倒櫃。記者蔡維斌／翻攝
小偷闖空門翻箱倒櫃。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣虎尾鎮一楊姓人家，多天前被一名小偷破窗闖空門，竊走十餘萬元財物，被害人調出監視器一看，防疫期間，小偷侵入別人住家，竟沒戴口罩，被害人怒斥竊賊沒良心，除了報警處理，也把監視影帶PO網，請網友幫忙抓賊。

不用說目前新冠肺炎疫情嚴竣，通常歹徒作案也都會戴口罩，遮掩自己臉顏，但目前全國的人邦在搶口罩，這名竊賊可能買不到，只能光著臉闖空門，網友也斥罵這名竊賊沒良心，下疫情嚴重，不戴口罩亂闖別人家，萬一有個什麼不是，那比偷錢代誌卡大條。

楊姓被害人無奈在網路向竊賊喊話，指稱，不戴口罩光著臉就闖空門，竟還敲壞他家落地窗，殊不知這種落地窗的LOW-E玻璃很貴，且有多難訂製，一個人好手好腳，為何要走歹路？

由於這名竊賊沒戴口罩，整個人臉被監視器拍得清楚，被害人PO網肉搜，如因而破案，將有謝金。此網文也引來不少網友留言斥責這名竊賊，警方也已循線積極追緝中。

對於這名竊賊未戴口罩，也引起起網友議論，有人說，目前口罩一罩難求，這名小偷買不到，才會光著臉行竊，這也是口罩買不到的另類好處。也有網友揶揄說，以前戴口罩搶劫，還在是偷錢搶買口罩。網友認為既沒有掩臉，希望警方加強追緝。

而被害人今天也無奈表示，他擔心小偷再來，只希望別再打破玻璃，因為這種玻璃真的不好買，所以他會在落地窗留言，「玻璃很貴、錢在鞋櫃」，請小偷不要再敲壞玻璃了。

因口罩很難買連小偷也未戴口罩，就闖進別人家偷財物。記者蔡維斌／翻攝
因口罩很難買連小偷也未戴口罩，就闖進別人家偷財物。記者蔡維斌／翻攝
小偷闖空門翻箱倒櫃。記者蔡維斌／翻攝
小偷闖空門翻箱倒櫃。記者蔡維斌／翻攝
小偷打破門窗闖空門，因是特殊玻璃，很貴又很難訂製，迄今尚未修復。記者蔡維斌／翻攝
小偷打破門窗闖空門，因是特殊玻璃，很貴又很難訂製，迄今尚未修復。記者蔡維斌／翻攝
因口罩很難買連小偷也未戴口罩，就闖進別人家偷財物。記者蔡維斌／翻攝
因口罩很難買連小偷也未戴口罩，就闖進別人家偷財物。記者蔡維斌／翻攝
小偷闖空門所穿的衣物和包包特徵。記者蔡維斌／翻攝
小偷闖空門所穿的衣物和包包特徵。記者蔡維斌／翻攝

口罩 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

不織布廠老董回饋家鄉 捐抗空污口罩給學生

新冠肺炎居家隔離、檢疫者「防疫補償」二周內定金額

屏縣校園防疫高規格 4月全中運照常舉行

防疫特別條例草案今通過 蔡英文：爭取朝野政黨的支持

相關新聞

大叔滿口鮮血對警狂按喇叭 手持字條「SOS」求警送醫

台中市吳姓男子曾進行口腔手術，術後在家休養，未料15日時傷口裂開，滿嘴鮮血，吳緊急請妹妹開車送他前往中山醫學大學附設醫院...

防疫期間闖空門不戴口罩 被害人PO網怒斥小偷沒天良

雲林縣虎尾鎮一楊姓人家，多天前被一名小偷破窗闖空門，竊走十餘萬元財物，被害人調出監視器一看，防疫期間，小偷侵入別人住家，...

男子深夜提領鉅款被當車手 警方貼心助護鈔返家

新竹一名蔡姓男子，深夜到提款機提領20多萬元現金，因提領金額高，被附近民眾懷疑是車手在盜領，警方接獲報案後前往了解，原來...

台中機車騎士凌晨撞拖板車當場死亡 家屬趕到痛哭

台中市烏日區公園路與新盛巷路口，今天凌晨2時許，發生機車與撞拖板車碰撞的死亡車禍，25歲的邱姓騎士當場死亡。警方聯繫家屬...

給條安全回家的路不難 小隊長做這件事東北角車禍大降

東北角許多彎路車禍頻傳，尤其是台二線濱海公路常有大貨車翻車，一翻車交通嚴重受阻，但這些現象從去年底到現在竟大有改善，不是...

LINE群瘋傳新冠肺炎假訊息 豐原知名湯包店遭無辜波及

新冠肺炎（COVID-19）的確診病例增加，國人高度關注，其中中部地區接連有確診病例傳出，有部分民眾昨天在豐原的手機LINE群組...

6歲男童被外師拎到教室外「溝通」 手臂瘀青母怒po網

新竹縣竹東鎮一所幼兒園兼設補習班，遭家長在臉書投訴，指出6歲兒子14日因作業未寫完，被外籍教師不當施力，導致手臂和腋下嚴...

連偷6處候車亭拆下鋁窗帶走 害人在北海岸頂寒風等公車

黃姓男子開著小貨車沿著北海岸濱海公路，涉嫌在6處公車站偷走共30面候車亭鋁窗，讓民眾在寒風中等待公車，吃足苦頭。基隆地檢...

小客車擦撞90度大翻轉 2人受傷送醫急救

鄭姓男子今天清晨3時許駕駛白色自小客載友人，行經嘉義市友愛路、友忠路路口，與另一輛自小客發生擦撞，白色自小客車疑撞擊力道...

「幽靈機車」撞汽車 原來是機車暴衝車主及早跳車

66歲黃姓男子日前騎車行經台北市艋舺大道一處路口時，機車因故失控暴衝，黃立刻跳車，機車卻持續向前直行，撞上一輛行駛中的汽...

東吳大學20支酒精罐失竊？校方否認：校內問題不需報警

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，口罩與消毒酒精等防疫用品變得難以入手，東吳大學法律系教授胡博硯2月18日在臉書發...

「欠你的錢下輩子再還」 投資失利父子輕生

新北市蘆洲區一對父子疑因積欠二百多萬元債務無力清償，昨在家準備簡單酒菜，吃完後攜手尋短共赴黃泉，朋友收到留言「欠你的錢下輩子再還」，連忙通知親屬趕回查看已來不及，二人送醫急救仍回天乏術。

熱門新聞

2線道左轉專用道直行被檢舉 她：形同陷阱

新北蘆洲驚傳父子尋短 傳訊「欠你的錢下輩子再還」

獨／韓國瑜遞狀撤告吳子嘉 原因：選後冤仇可一揭而過

花蓮縣府花546萬建傅崐萁資料庫 公懲會：浪費公帑

機務段員工從屏東偷運機車搭到高雄 台鐵將懲處

基亞生技財務長涉內線交易 遭檢方搜索聲押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。