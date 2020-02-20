防疫期間闖空門不戴口罩 被害人PO網怒斥小偷沒天良

雲林縣虎尾鎮一楊姓人家，多天前被一名小偷破窗闖空門，竊走十餘萬元財物，被害人調出監視器一看，防疫期間，小偷侵入別人住家，竟沒戴口罩，被害人怒斥竊賊沒良心，除了報警處理，也把監視影帶PO網，請網友幫忙抓賊。

不用說目前新冠肺炎疫情嚴竣，通常歹徒作案也都會戴口罩，遮掩自己臉顏，但目前全國的人邦在搶口罩，這名竊賊可能買不到，只能光著臉闖空門，網友也斥罵這名竊賊沒良心，下疫情嚴重，不戴口罩亂闖別人家，萬一有個什麼不是，那比偷錢代誌卡大條。

楊姓被害人無奈在網路向竊賊喊話，指稱，不戴口罩光著臉就闖空門，竟還敲壞他家落地窗，殊不知這種落地窗的LOW-E玻璃很貴，且有多難訂製，一個人好手好腳，為何要走歹路？

由於這名竊賊沒戴口罩，整個人臉被監視器拍得清楚，被害人PO網肉搜，如因而破案，將有謝金。此網文也引來不少網友留言斥責這名竊賊，警方也已循線積極追緝中。

對於這名竊賊未戴口罩，也引起起網友議論，有人說，目前口罩一罩難求，這名小偷買不到，才會光著臉行竊，這也是口罩買不到的另類好處。也有網友揶揄說，以前戴口罩搶劫，還在是偷錢搶買口罩。網友認為既沒有掩臉，希望警方加強追緝。