男子深夜提領鉅款被當車手 警方貼心助護鈔返家

新竹一名蔡姓男子，深夜到提款機提領20多萬元現金，因提領金額高，被附近民眾懷疑是車手在盜領，警方接獲報案後前往了解，原來蔡男是為了提領投資外匯的資金，警方見他隻身攜帶鉅款，貼心協助男子護鈔返家，並建議他在銀行營業時間臨櫃領取較安全、方便。

新湖警分局表示，山崎派出所巡佐李怡德、警員鄭守唐、張芷瑄、王麒暐，17日11日深夜11點多執行轄區巡邏勤務，接獲民眾報案疑似車手在銀行盜領，立即趕往現場，經詢問了解後，蔡男為投資外匯，須提前準備300萬元資金，但因趕不及銀行營業時間，只好利用深夜時段，持多張提款卡將現金一筆一筆提領出來。

由於蔡男領完錢後，還要獨自騎乘機車返家，員警唯恐蔡男身懷鉅款，成為遭歹徒覬覦下手的目標，便主動協助護鈔，護送蔡男返家，並建議他還是等銀行營業後，再臨櫃取款較為方便，蔡男對於警方的協助表示感激。