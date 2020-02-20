台中機車騎士凌晨撞拖板車當場死亡 家屬趕到痛哭

台中市烏日區公園路與新盛巷路口，今天凌晨2時許，發生機車與撞拖板車碰撞的死亡車禍，25歲的邱姓騎士當場死亡。警方聯繫家屬到場，其母趕到現場，見狀跪地痛哭失聲。據了解，邱姓男子住彰化，正在等當兵，兼職當外送員，車禍發生時是要回住所，沒有承接外送服務。

警方發現，64歲賴姓男子駕駛的拖板車在今天凌晨2時許，沿著公園路往南直行，在環河路停等紅燈時，被通過公園路、新盛巷口的邱姓機車騎士碰撞，整輛機車直接撞擊拖板車的左後側車輪，騎士當場倒地，頭部重創死亡。

拖板車賴姓駕駛表示，工作結束要載挖土機回雲林古坑，行經台中市烏日區公園路與新盛巷減速要停等環河路紅燈時，一輛機車從後方撞上，他下車察看並且立即報警。

警方說明，拖板車與機車方向不同，賴姓拖板車司機在路口遇閃黃燈，邱姓機車在路口遇到閃紅燈，警方提醒，駕駛人夜間如遇閃燈路口，如遇閃黃燈請減速慢行，如遇紅燈請停車再開。