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大叔滿口鮮血對警狂按喇叭 手持字條「SOS」求警送醫

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市吳姓男子15日滿嘴鮮血、手持筆記本向警員求助，警方聯絡救護車到場，協助吳就醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓男子15日滿嘴鮮血、手持筆記本向警員求助，警方聯絡救護車到場，協助吳就醫。記者陳宏睿／翻攝

台中市吳姓男子曾進行口腔手術，術後在家休養，未料15日時傷口裂開，滿嘴鮮血，吳緊急請妹妹開車送他前往中山醫學大學附設醫院，但途中遇到塞車，吳的傷口又破裂大量失血，吳發現車前有第三警分局的巡邏警員，趕緊請妹妹按喇叭，並由吳下車找警求助，吳因無法開口說話，只好滿嘴鮮血，手持筆記本寫上「SOS、開刀、出血」等關鍵字，向警求助，最後吳順利就醫，治療無礙後，吳也到分局的臉書發文，表達感謝。

台中市第三警分局東區分駐所表示，警員張唯琳、林政穎15日上午11時許巡邏時，聽到後方一輛轎車不斷按鳴喇叭，隨後吳姓男子（42歲）從轎車的右前乘客座下車，滿嘴鮮血奔向警方，並手持筆記本找警求助，筆記本上寫有「SOS、開刀、出血」等幾個字。

警方詢問吳是否需要幫忙聯絡救護車到場，吳不斷點頭，經通知救護車到場後，兩名警員在等待救護車期間，協助聯繫開刀醫院說明病情，並依照醫生指示，請吳妹妹至超商購買冰塊，讓吳暫時含在嘴巴做緊急處置，吳經救護車及時送醫，迅速處置傷口止血，術後無礙，吳也在16日前往第三警分局的官方臉書留言，向當時兩名協助的警員致謝。

東區所所長魏綉薌說，保護民眾生命及財產安全，原本就是警察的本分，很感謝吳姓民眾不吝給予員警鼓勵跟肯定，另提醒民眾，若有類似緊急情況，可直接撥打119或110向警消求助，由警消安全護送就醫，也呼籲民眾聽聞救護車或警方蜂鳴器聲音時，請提高警覺，優先禮讓警、消通行，讓行車更順暢安全。

台中市吳姓男子15日滿嘴鮮血、手持筆記本向警員求助，警方聯絡救護車到場，協助吳就醫，吳術後無礙也到分局臉書留言，表達感謝。圖／摘自第三警分局臉書
台中市吳姓男子15日滿嘴鮮血、手持筆記本向警員求助，警方聯絡救護車到場，協助吳就醫，吳術後無礙也到分局臉書留言，表達感謝。圖／摘自第三警分局臉書

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