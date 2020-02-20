給條安全回家的路不難 小隊長做這件事東北角車禍大降

東北角許多彎路車禍頻傳，尤其是台二線濱海公路常有大貨車翻車，一翻車交通嚴重受阻，但這些現象從去年底到現在竟大有改善，不是花大錢把道路截彎取直，也不是加裝測速器，建功的利器竟是「太陽能警示燈」，而且是民間募來的，這一切全來自瑞芳分局交通小隊長謝明松的突發奇想，

新北市東北角地區部分路段無住家，也沒路燈，每當深夜時，許多駕駛失神或未留心而發生交通事故，瑞芳警分局在分析車禍肇事原因時，發現共通點都是彎道多、車速快、視線昏暗。

負責貢寮、雙溪的交通小隊長謝明松最有感，台二線濱海公路彎道多，常有大貨車翻車，一翻車交通嚴重受阻，居民苦不堪言。

謝明松說，他曾在中部老家巷子看到裝爆閃燈，高速公路也有零星點，會以為有警車，自然就鬆開油門減速，他心想，如果可以請分局裝在台二線彎道應該可以有效提醒，但這不屬交通裝備，由公家來裝會有問題。

有一次他和朋友聊天，朋友覺得構想很好，一個餐廳老闆馬上呼應，要他找到廠商就捐，剛好有一次聚會，其中有一個就是爆閃燈老闆，餐廳老闆履行承諾掏腰包捐錢，加上同桌的人也紛紛響應，當天就募到25個爆閃燈，一組賣2000元，保固一年。

謝明松說，第一批爆閃燈是貢寮鄉親捐的，以貢寮為優先，他裝在台二線84公里處等常翻車彎道，去年11月1日裝上，至今0事故，貢寮地方建置差不多，多餘的再裝到瑞芳，雙溪等地，目前瑞芳轄區的台62線、台2線、台2丙線及106線共裝了74個。

瑞芳警分局指出，白天太陽能充電，到了夜間，爆閃燈而會發出類似警察巡邏車的紅、藍閃爍燈光，他們統計裝設前後夜間交通事故數量，從108年9、10月的60件大幅下降至11、12月間的19件，降幅高達32%。

謝明松指出，如果被識穿是假的，不是真巡邏車也沒關係，精神不濟時只要看到燈，就知道彎道到了而減速，大彎道一減速，就安全過去了，能救多少人不知道，能救幾個是幾個。他來瑞芳那麼久，沒有什麼可以給地方的，「只能給大家一個安全回家的路。」

市長侯友宜行動治理座談會昨天到貢寮區，里長吳勝福當面稱讚謝明松善舉，要侯市好好鼓勵，並建議推廣到石碇等山上去。

瑞芳分局長陳杏結表示，爆閃燈成效非常好，樹林，三峽，蘆州也都在推行，小隊長謝明松工作認真，已嘉獎二次。