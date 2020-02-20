6歲男童被外師拎到教室外「溝通」 手臂瘀青母怒po網

新竹縣竹東鎮一所幼兒園兼設補習班，遭家長在臉書投訴，指出6歲兒子14日因作業未寫完，被外籍教師不當施力，導致手臂和腋下嚴重瘀青，16日就醫開設診斷證明，醫院同步通報社福系統，新竹縣政府表示，社會處、教育處均介入了解，目前該師已停止授課，依違反《兒童及少年福利與權益保障法》等相關法規調查中。

家長在臉書貼出孩子瘀青照片，並被多名網友轉傳至臉書社團「新竹大小事」、「新竹爆料公社」等，引發熱議。貼文指出，外籍教師將孩子以單手抓肩膀，拖到監視器拍不到的教室外頭，詢問孩子為何被罰，孩子回答「因為老師教我我都不會」，家長詢問園方，未料園長及負責人竟告訴家長「老師只是把孩子帶出去教室外面好好跟他溝通。」還說「媽媽您太誇張了，老師只是帶孩子出去的時候力氣使用不當而已，這絕對不是暴力。」

由於照片中明顯可見6歲男童雙肩瘀青嚴重，上臂也有痕跡，且多日未退，家長也指稱，「被拖出教室當場有多名學童還有另一位老師眼睜睜看到這情況，卻完完全全沒有絲毫反應後都還繼續做自己的事情，這樣的情況你們相信只是發生第一次嗎？」

家長16日帶孩子前往醫院就醫，醫生開立診斷證明，並同步通報社福系統，但從事發到醫院通報，補習班一直沒有通報；17日縣府派案中心聯繫家長多次，但均未接聽電話，於是去電案祖母了解案情，並且派案給兒保社工。

教育處19日也前往該園所了解狀況，發現該外籍教師並不在教保員名單上，且由於事發園所為幼兒園與補習班同址，雖事發時在補習班，卻是在教保服務時間內，將依相關規定開罰。

社會處也指出，該外師行為已涉違反兒少權法第49條相關規定，且園方15日知悉後，均未通報，也已違反兒少權法第53條規定，該處將依規予以行政裁處。另外對於外師涉及刑責部分，家屬也報警偵辦。