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連偷6處候車亭拆下鋁窗帶走 害人在北海岸頂寒風等公車

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
黃男涉嫌偷竊北岸公車站候車亭鋁製玻璃窗，檢方偵結聲請簡易判決。圖／金山區公所提供
黃男涉嫌偷竊北岸公車站候車亭鋁製玻璃窗，檢方偵結聲請簡易判決。圖／金山區公所提供

黃姓男子開著小貨車沿著北海岸濱海公路，涉嫌在6處公車站偷走共30面候車亭鋁窗，讓民眾在寒風中等待公車，吃足苦頭。基隆地檢署偵結，認定黃的犯行，向基隆地方法院聲請簡易判決。

檢警調查，黃男去年12月20日凌晨駕駛小貨車，沿著北海岸台2線行駛，先在萬里區公車站候車停偷了7面鋁製玻璃窗，接著開到金山區，沿路偷竊磺溪橋、清水路41巷、清水、中角國小、跳石雙向公車站候車亭，共23面鋁窗，合計得手30面，價值12萬多元。

候車亭沒了窗戶，天氣冷時讓候車民眾吃足苦頭。金山區公所工務課人員25日晚間巡查發現後報警，警方調閱監視器，鎖定黃男駕駛的小貨車形跡可疑，黃到案後自白犯案。

檢方指出，黃男基於竊盜犯意，在密集時間、短距離內在不同公車行竊鋁窗，共犯6次竊盜罪，犯意個別，建請法院分論併罰。

公車 基隆 竊盜
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