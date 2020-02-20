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小客車擦撞90度大翻轉 2人受傷送醫急救
鄭姓男子今天清晨3時許駕駛白色自小客載友人，行經嘉義市友愛路、友忠路路口，與另一輛自小客發生擦撞，白色自小客車疑撞擊力道太強90度翻轉、前擋玻璃碎裂，鄭姓駕駛額頭擦傷、爬出車外，副駕駛友人受困車內、意識不清，2人經消防隊送醫急救，車禍原因警方調查中。
嘉義市政府消防局表示，救災救護指揮科於今天清晨3時57分接獲報案，派遣後湖、德安分隊出勤救護，到友愛路、友忠路路口時，駕駛鄭姓男子已自行脫困、站至路旁，年約40歲男受困副駕駛座，小隊長鄭明振立即指揮使用破壞器材將車體破壞，並在車內完成頸圈固定，防止傷者因搬運造成二次傷害。
消防局表示，汽車副駕駛意識不清、頭部、手部有擦傷，救護人員清洗傷口、止血包紮、頸圈、長背板固定，懷疑男子因高能量撞擊造成休克，立即送醫急救。
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