小客車擦撞90度大翻轉 2人受傷送醫急救

鄭姓男子今天清晨3時許駕駛白色自小客載友人，行經嘉義市友愛路、友忠路路口，與另一輛自小客發生擦撞，白色自小客車疑撞擊力道太強90度翻轉、前擋玻璃碎裂，鄭姓駕駛額頭擦傷、爬出車外，副駕駛友人受困車內、意識不清，2人經消防隊送醫急救，車禍原因警方調查中。

嘉義市政府消防局表示，救災救護指揮科於今天清晨3時57分接獲報案，派遣後湖、德安分隊出勤救護，到友愛路、友忠路路口時，駕駛鄭姓男子已自行脫困、站至路旁，年約40歲男受困副駕駛座，小隊長鄭明振立即指揮使用破壞器材將車體破壞，並在車內完成頸圈固定，防止傷者因搬運造成二次傷害。