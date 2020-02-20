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東吳大學20支酒精罐失竊？校方否認：校內問題不需報警

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
胡博硯18日在臉書發文，稱東吳大學校內近兩週有20支酒精罐被偷走。記者李隆揆／翻攝
胡博硯18日在臉書發文，稱東吳大學校內近兩週有20支酒精罐被偷走。記者李隆揆／翻攝

新冠肺炎COVID-19）疫情影響，口罩與消毒酒精等防疫用品變得難以入手，東吳大學法律系教授胡博硯2月18日在臉書發文表示，校內近兩週有20支酒精被偷走，故目前酒精罐放置處都有設置監視器錄影；轄區警方聞訊後向校方詢問，校方表示，這是校內問題，經查並無酒精遭竊，不需報警處理。

胡博硯18日在臉書發文，稱東吳大學校內近兩週有20支酒精罐被偷走，且失竊的不僅是法學院，而是全校都被偷，故目前針對酒精罐放置處皆設有監視器錄影；他並開玩笑表示，「酒精應該不是學生偷的，大學生沒有那麼好的衛生習慣」，該貼文吸引不少網友留言回應，新科立委賴品妤也留言表示「太有道理......」。

轄區警方聞訊後，也主動向東吳校方詢問此事，校方表示，這是學校內部問題，經查並無酒精失竊情事，應是校內各單位之間，臨時有需求而取走使用，不需要報警處理。對此，警方為防止有竊案發生，目前已針對校園周邊加強巡邏。

東吳大學 新冠肺炎 COVID-19 賴品妤
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