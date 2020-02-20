寒流來襲失蹤男躲速食店發抖 暖警助返家

日前寒流來襲，各地氣溫明顯偏低，先前被通報失蹤的張姓男子被發現獨自在中正區一間速食店內，他全身髒亂、不斷發抖，轄區巡警發現後主動上前關懷，並提供熱食極厚外套讓張男取暖，事後順利聯繫張男家屬到案將其領回家中。

據了解，受寒流影響，中央氣象局16日發布低溫特報，隔天清晨3時許，中正第一分局忠孝西路派出所警員林冠志在轄內速食店發現一名男子衣衫不整、自言自語，還不停發抖，主動上前關懷後，該名男子說自己身無分文，身上只剩一張悠遊卡。

林員透過該名男子提供訊息確認身分，發現該男為40歲的張姓失蹤人口，已在外遊蕩一週，離家前未料寒流來襲，只好躲進速食店避寒。林員見狀立刻提供熱食和厚外套，讓張男取暖，事後將其帶返派出所，協助聯繫其家屬。

經循線聯繫，張男阿姨表示，張男雙親離世多年，留下患病無法自力更生的張男，自己又因行動不便，導致張男常常走失，如今還要等隔壁鄰居起床協助，才能到派出所將張男領回家。

林員獲悉後發揮愛心，提議讓張男阿姨在家等候，由警方直接護送張男返家，張男終於在上午6時許順利到家，免於在外飢餓受凍。警方提醒，民眾家中如有患病走失之人，應更加提高警覺，時刻關懷，勿因一時大意釀成不可挽回的憾事。