婦人搭公車過站徘徊超商 暖警自掏腰包助改搭小黃看診

有慢性病及眼疾住台南市區的63歲黃婦，今早搭公車原要去安南區某診所就診，不料過站，急忙在安定區海寮附近一間超商下車慌張徘徊，經派出所警員蔡世龍獲報趕至，自掏腰包改叫小黃將婦人送抵目的地，蔡員展現暖警一面，地方讚許不已。

據知，蔡世龍經超商店員報案立即趕至，發現婦人獨自在該超商，經上前關懷並詢問是否需要警方協助，婦人稱早上8時許，從自宅處附近公車站搭乘公車，要前往一家中醫診所看診，經公車司機告知才知道搭過頭，於是就在該超商前公車招呼站下車，準備搭車折返。

黃婦表示，平常去中醫診所看診大都是請友人載她前往，今天是回診日剛好友人沒空，獨自一人搭車前往。由於該中醫診所遠在安南區，蔡原要幫忙叫計程車載送。黃婦此時向蔡表示，本身是低收入戶，獨自生活，膝下無子女，平時都靠低收入戶補助及善心人士捐助，搭計程車費用高無力負擔。

蔡世龍將經過報告所長林福順，林主動提供飲水及餅乾給黃婦充飢，蔡世龍自掏腰包主動幫老婦人支付計程車費用250元，讓婦人能準時抵達診所看病，一起完成這樁善事。