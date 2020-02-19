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新北蘆洲驚傳父子尋短 傳訊「欠你的錢下輩子再還」
新北市蘆洲區今天傍晚傳出一對父子在家輕生，死者女兒下午3點多接獲父親的朋友緊急通知，說收到69歲陳姓男子傳簡訊說「欠你的錢下輩子再還」，女兒趕回家，發現父親和弟弟已經沒有生命跡象，全案由警方調查中。
女兒在傍晚5點半左右焦急趕回蘆洲區民族路住處，發現69歲父親與41歲弟弟倒在臥室，救護人員獲報趕抵時，2人已無呼吸心跳。初步了解，現場並沒有留遺書，詳情由警方調查中。
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