空拍機成功救援 老翁失蹤4天被空拍機及時發現

屏東縣萬丹鄉一名80歲的辜姓老翁16日騎單車外出後即失聯，家人四處協尋不著，萬丹鄉民代表洪宗麒號召空拍機好友協助，今天上午8時起連續出動7架空拍機，找遍高屏溪流域，今天下午2時許終於在萬大橋下的高屏溪河床，發現摔落草叢坑洞的老人家，由於老翁已4天沒有進食，身體非常虛弱，已立即送往醫院治療。

洪宗麒說，高屏溪河床非常寬廣，家屬及搜救人員先是在萬大橋的堤防附近前現單車的置物籃，加上有農民說曾在堤防附近看見老人，懷疑老人家就是在高屏溪河床附近失蹤，於是才決定出動空拍機從空中協尋，最後成功救援，是讓大家最歡喜的結局。

80歲的辜姓老翁是於本月16日下午騎單車外出後即不見蹤影，家屬遍尋不著非常焦急，連日來不斷有熱心網友在臉書上發文求援，搜救人員也四處尋找老翁的下落，尋找老翁已成為這幾天地方上的「超級任務」。

萬丹鄉民代表洪宗麒獲悉後，立刻發動義消及空拍機好友協尋，甚至還有空拍機好手昨晚從台中、高雄等地南下，今天上午8時起，他們一共出動了7架空拍機在高屏溪河來回搜尋，一直到今天下午2時許，其中一架空拍機的鏡頭傳回在萬大橋下高屏溪河床的草叢坑洞，疑有一個白色身影，救難人員立刻趕往現場，果然現場失蹤的老人。

老人家因4天沒有進食，身體十分虛弱，但還能點頭示意，家屬喜極而泣之餘，隨即將其送醫治療，並一再感謝搜救人員的協助。