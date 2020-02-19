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母黑豬走失上演員警趕豬 1小時找到失主結束流浪
嘉義縣朴子警分局下揖派出所員警，中午獲報有隻母黑豬走失，在東石鄉洲仔村牌樓徘徊，員警迅速到場趕豬，避免母豬跑到旁邊東西向快速公路，造成交通事故，上演員警趕豬場景，警方透過在地臉書社群「東石之美」，協尋失主，1小時後失主出面認領，抓豬回家，結束黑豬流浪。
警方說，黑豬失主將豬飼養在家中，因門未關好，黑豬跑出家門，流浪到洲子村牌樓，因當地接近車流量大的東西快速公路，路人發現擔心交通事故報警處理。
下揖派出所警員陳晉豪與同事到場，看到這隻重近百斤母黑豬，站在黑豬前擋路，驅趕牠到鄉間小路，避免牠到處亂跑，陳晉豪拿手機拍照，貼在地臉書「東石之美」留手機號碼，協尋失主，有網友看到提供線索，剛好陳晉豪認識失主，通知失主領回，失主感謝警方找到黑豬，讚賞高效率為民服務。
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