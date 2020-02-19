母黑豬走失上演員警趕豬 1小時找到失主結束流浪

嘉義縣朴子警分局下揖派出所員警，中午獲報有隻母黑豬走失，在東石鄉洲仔村牌樓徘徊，員警迅速到場趕豬，避免母豬跑到旁邊東西向快速公路，造成交通事故，上演員警趕豬場景，警方透過在地臉書社群「東石之美」，協尋失主，1小時後失主出面認領，抓豬回家，結束黑豬流浪。

警方說，黑豬失主將豬飼養在家中，因門未關好，黑豬跑出家門，流浪到洲子村牌樓，因當地接近車流量大的東西快速公路，路人發現擔心交通事故報警處理。